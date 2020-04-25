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25.04.2020 14:52
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Кузбассе с 5 мая начнут вводить электронные пропуска

Текст: Сергей Зюзин

На территории Кемеровской области с 5 мая начнут водить электронные пропуска для контроля режима самоизоляции. Об этом сегодня заявил в телеобращении к жителям региона губернатор Сергей Цивилев. Он признал, что в регионе продолжается распространение коронавируса.

Фото: Константин Завражин/РГ
Цифровые пропуска можно будет оформить в 21 регионе РФ

- В инфекционных больницах находится девяносто один больной коронавирусной инфекцией. Случился рост заболеваемости коронавирусом в шести районах, где были введены дополнительные ограничения. Инфекция уже не только завозная, она распространяется внутри региона. Пока скорость распространения невысокая, но ситуация напряженная и требует решительных мер. В связи с этим, было принято решение продлить режим повышенной готовности до 4 мая включительно и ввести дополнительные меры. На территории Кузбасса - во всех районах без исключения - продолжает действовать рекомендация по самоизоляции. Правительство Кузбасса работает над системой электронных пропусков для контроля режима обязательной самоизоляции. Она будет вводиться поэтапно с 5 мая, - пояснил губернатор.

Таким образом, кемеровские школы и вузы будут работать в режиме дистанционного обучения вплоть до окончания учебного года. В четверг кузбассовцы досрочно, с опережением графика на пять дней, подготовили больницы к приему пациентов с COVID-19. В течение месяца число мест в больницах будет увеличено в два раза - добавится еще 1300 коек. По мнению Цивилева, важно создать значительный запас мест в клиниках и гарантировать всем заболевшим эффективную медицинскую помощь.

В Кузбассе объявили сбор средств для пострадавших от пожаров

Но региону всерьез угрожает не только коронавирус. В телеобращении была озвучена еще одна серьезная опасность - пожары. В прошлый четверг они были в Ижморском, Промышленновском, Яшкинском районах и даже в самом Кемерово. Всем оставшимся без крова, по словам Цивилева, оказывается необходимая поддержка. С 20 апреля в Кузбассе введен особый противопожарный режим - разжигать костры и жечь сухую траву строго запрещено. Действуют штрафы за нарушение противопожарного режима. И тем не менее пожарные до 80 раз в сутки выезжают на тушение сухой травы.

- С поджигателями будем бороться - они создают угрозу не только для своей жизни и имущества, но и для соседей, односельчан, их детей, - пообещал губернатор.

Кстати

По данным правительство Кемеровской области на 25 апреля, в регионе выявлено 103 случая заболевания коронавирусной инфекцией. 32 человека из этого списка находятся в возрасте от 46 до 60 лет, 21 человек - старше шестидесяти. 11 человек уже выздоровели и выписаны из больниц. Жительница поселка Краснобродского, лечившаяся от пневмонии в Беловской районной больнице, скончалась. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находится 2525 человек.

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