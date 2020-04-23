В Кузбассе потушили пожары в четырех населенных пунктах

Пожарные потушили четыре крупных возгорания в Кемерове и Кемеровской области. В огне сгорели десятки жилых домов. Многие семьи потеряли крышу над головой.

Открытое горение только что ликвидировано в Кедровке - жилом районе Кемерова.

- При пожаре пострадали три частных дома и надворные постройки, - сообщили "РГ" в ГУ МЧС России по Кемеровской области.

Крупный пожар также ликвидирован в селе Постниково Ижморского района Кузбасса, где сгорело сразу 27 домов. В 16 из них проживали люди.

- В результате пожара пострадали 39 человек, 12 из них дети, - сообщает пресс-служба губернатора Сергея Цивилева. - На месте работают представители Минсоцзащиты, которые помогают погорельцам написать заявления на материальную помощь.

В селе Краснинское Промышленновского района были уничтожены два дома, в которых проживали шесть человек. Четырем из них будет предоставлена квартира, двое останутся пока у родственников. Шесть домов также сгорели в селе Пашково Якинского района. Работники социальных служб помогут погорельцам с оформлением документов.

По предварительным данным, причиной массовых пожаров в Кузбассе стали палы сухой травы. Распространению огня способствует жаркая и ветреная погода. Температура воздуха в Кузбассе доходит до плюс тридцати градусов по Цельсию. А порывы ветра достигают 17 метров в секунду.