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28.04.2020 13:04
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске запатентовали роботов, охотящихся на дронов-шпионов

Текст: Наталья Граф
Томские ученые получили патент на первый в России аппаратно-программный комплекс для охоты за дронами, занимающимися шпионажем.
Фото: Пресс-служба ТГУ Фото: Пресс-служба ТГУ
Фото: Пресс-служба ТГУ

Беспилотные летательные аппараты все чаще используются для промышленной и военной разведки. Однако методы борьбы с воздушными шпионами технически несовершенны. Обычно их атакуют либо дроном с ручным управлением, либо специально обученными птицами.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Томским ученым удалось создать универсальное решение для борьбы с несанкционированным вторжением беспилотников. Они разработали аппаратно-программный комплекс, включающий наземную и воздушную части.

- Комплекс объединяет целый ряд наработок факультета инновационных технологий, - рассказывает профессор ФИТ, руководитель международной лаборатории систем технического зрения ТГУ Владимир Сырямкин. - В его состав входит беспилотник-"охотник" и комплект мобильных наземных роботов.

Дрон-"охотник" отслеживает шпионов и идентифицирует их. Он имеет сложную интеллектуальную надстройку. Компьютерный "мозг" отличается многофункциональностью и оперативностью.По словам разработчиков, перехватчик может воздействовать на нарушителя разными способами. Например, блокировать каналы его управления или выстрелить специальной сеткой и затем транспортировать в нужное место.

Если беспилотник имеет большие габариты и вес, его спускают на землю с помощью парашюта. Затем к захваченному дрону подъезжает роботизированная платформа на гусеничном ходу, захватывает его "в плен" и доставляет его на базу.

Роботов-охотников можно использовать не только для захвата шпионов, но и для защиты частных территорий от малогабаритных летательных аппаратов, используемых из хулиганских побуждений.

Система успешно прошла испытания. В апреле Томский государственный университет получил патент на новый продукт. В ближайшее время вуз собирается передать уникальную технологию промышленному партнеру, который займётся выводом интеллектуального робота на рынок.

Полученный опыт ученые намерены  использовать для решения другой технической проблемы - разработки компьютерного обеспечения для дронов-курьеров. Использование беспилотника в период пандемии позволяет максимально снизить число контактов между людьми и сократить количество передвижений на транспорте. В конце марта в Томске прошли испытания по доставке дроном-курьером медикаментов и образцов для анализов из отдаленных населенных пунктов региона.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск

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