Ставропольские студенты занялись производством щитков для медиков, которые контактируют с зараженными. Средства индивидуальной защиты выпускают на оборудовании территориальных центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).

Такие суперсовременные ЧПУ-станки могут позволить себе только крупные предприятия, в ЦМИТ же ими пользуются и студенты Фото: Роман Кияшко/РГ

Данной работой сейчас занимаются сразу несколько учреждений - пятигорский "HI-Tech Импульс", ставропольский "Вектор", железноводский "Луч", а также ресурсный центр добровольчества. Кроме защитных щитков здесь делают переходники для масок и заколки для обеспечения медицинского персонала. Изделия в учреждения здравоохранения передают безвозмездно.

В железноводский ЦМИТ обратились реаниматологи одной из больниц Кавказских Минеральных Вод с просьбой создать модель переходника на фильтр медицинской маски и напечатать его прототип на 3D-принтере. В центре заказ выполнили с помощью аддитивных технологий, прототип переходника сделали из sbs-пластика - он более эластичный, термостойкий и полностью безвреден.

А из ставропольского "Вектора" медикам уже отправили несколько партий щитков для лица. Эти приспособления незаменимы при работе с пациентами, зараженными коронавирусом. Они исключают попадание на кожу каких-либо жидкостей, а также защищают лицо от прикосновений грязными руками.

"Вектор" расположен на территории Ставропольского государственного агроуниверситета. Сейчас его сотрудники практически полностью сосредоточены на производстве щитков.

- Мы решаем уникальные задачи производственного характера. К примеру, к нам обращается заказчик, которому нужна деталь с заданными параметрами и свойствами. Мы выполняем его заявку и печатаем ее на 3D-принтере. Но если клиенту требуется 200 таких деталей и в сжатые сроки, 3D-печать уже не подойдет, так как она дорогая и требует много времени, то есть необходимо масштабировать процесс с использованием других материалов и технологий, - рассказал руководитель центра молодежного инновационного творчества Егор Кулаев.

Кроме нескольких 3D-принтеров, здесь установлен 3D-сканер, а также токарно-фрезерный обрабатывающий комплекс с числовым программным управлением, или, если корот-ко, ЧПУ-станок. Как поясняет Кулаев, такое оборудование используют на крупных производствах. А в ЦМИТ доступ к нему имеют студенты университета.

ЦМИТ регулярно получает гранты. В 2020 году из казны Ставрополья центру выделено более девяти миллионов рублей

- Мы своего рода центр притяжения творческой молодежи, которая хочет овладеть профессиями будущего, еще не формализованными в системе образования. Здесь у нее есть доступ к технологиям цифрового производства, - добавляет Кулаев.

По его мнению, академическому образованию, которое получают студенты, не хватает практики. А в ЦМИТ ее хватает. К тому же правовая форма центра - общество с ограниченной ответственностью. Здесь молодые люди не только воплощают в жизнь свои проекты, но и работают над коммерческими заказами, учатся быть востребованными на рынке труда.

Такие суперсовременные ЧПУ-станки могут позволить себе только крупные предприятия, в ЦМИТ же ими пользуются и студенты.

Оборудование, которое здесь находится, стоит десятки миллионов рублей. Конечно, без государственной поддержки ЦМИТ не обойтись. Когда создавалась лаборатория, из краевого бюджета выделили около девяти миллионов рублей. Все средства ушли на материально-техническое оснащение. С тех пор ЦМИТ регулярно получает гранты. Так, в 2020 году из казны Ставрополья центру выделено еще чуть более девяти миллионов.

- Зарплату мы выплачиваем за счет коммерческих заказов. Студенты, которые работают у нас постоянно, получают около 15-20 тысяч рублей в месяц. В последнее время число заказов сократилось. Естественно, связано это с распространением коронавируса. Тем не менее, я уверен, что за цифровыми технологиями будущее, - отмечает Кулаев.

О дальнейших перспективах инновационной отрасли в провинции корреспондент "РГ" поинтересовался у Ивана Черпакова, который занимается 3D-печатью и сканированием, а также реверс-инжинирингом, или, по-другому, обратной разработкой.

- Данные технологии сперва начали использовать на больших производствах, так как затраты на оборудование и материалы были колоссальными. Аппаратура стоила десятки и сотни миллионов рублей. Сейчас ситуация изменилась, и, к примеру, тот же 3D-принтер, который печатает пластиком, стоит всего несколько тысяч. Поэтому в отрасль пришли небольшие компании, индивидуальные предприниматели и энтузиасты.

По его словам, область применения технологий инженерии очень обширная:

- Рынок устроен так, что неважно, где находится предприниматель и его компания. Клиент требует максимально быстрого и дешевого выполнения заказов. Если в Ставрополе удастся быстро решить технологическую задачу, которую поставил заказчик из Москвы, то все останутся довольны. А лучше, если исполнитель еще и умеет что-то, чего не умеют в других компаниях. И так как речь идет об инновационном производстве, стоимость такой работы может быть очень высокой.Черпаков считает, что появление в регионах, в том числе в Северо-Кавказском федеральном округе, центров цифровых технологий - это хороший знак. то есть инновации приходят к среднестатистическим пользователям. Конечно, сейчас процесс может притормозиться:

- Из-за экономического кризиса, обвала цен на нефть развитие отрасли остановится, так как абсолютно все оборудование, комплектующие и материалы импортные. Но, надеюсь, в ближайшем будущем оно оживится.

Комментарий

Сергей Крынин, министр экономического развития Ставропольского края:

- Ставропольские центры молодежного инновационного творчества сейчас производят лицевые щитки. Они необходимы в больших количествах, чтобы обеспечить средствами индивидуальной защиты всех медиков, которые контактируют с больными. Эти комплектующие нужны не только волонтерам, но и врачам. Сегодня им, как никогда, полезна помощь и государства, и добровольцев. Центры молодежного инновационного творчества проходят "боевое крещение" и вносят свой вклад в борьбу с инфекцией. В центрах можно изготавливать не только средства защиты, здесь можно наладить производство многих уникальных деталей для медицинского оборудования.