В Ингушетии число умерших пациентов с коронавирусом достигло 19

От коронавируса в Ингушетии умер еще один пациент, в результате общее количество жертв COVID-19 составило 19 человек. Об этом сообщает региональный штаб по противодействию распространению инфекции в официальном аккаунте в Instagram.

Как ранее писала "РГ", одной из первых жертв коронавируса стал муфтий республики Абдурахман Мартазанов.

Всего на 28 апреля, по сообщению оперштаба, число зараженных COVID-19 в Ингушетии составило 633 человека, в том числе 103 - в возрасте старше 65 лет.

102 пациента выздоровели.