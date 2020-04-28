9 Мая военные корабли пришвартуются у главных причалов Петербурга

Военнослужащие Западного военного округа и Северного флота готовятся к Дню Победы. Корабли Ленинградской военно-морской базы войдут в Неву и пришвартуются у главных набережных Санкт-Петербурга. На всех кораблях поднимут флаги расцвечивания, флаги России и ВМФ, Знамя Победы, проведут торжественные построения экипажей в парадной форме.

Как заявил командующий войсками ЗВО Герой России генерал-полковник Александр Журавлев, в Неву войдут учебный корабль "Перекоп", малый противолодочный корабль "Казанец", базовый тральщик "Павел Хенов", противодиверсионный катер "Нахимовец". Однако, в связи с ограничительными мероприятиями, граждан на борт кораблей не пустят.

А вот над городом-героем Мурманском в День Победы пролетят 17 самолетов и вертолетов. Они пролетят на высоте 200 метров. Самым крупным участником воздушного парада станет дальний противолодочный самолет Ту-142м, сообщает начальник пресс-службы Северного флота капитан 1 ранга Вадим Серга. Летчики уже приступили к тренировкам.

Кроме Мурманска, боевая авиация пролетит и над Санкт-Петербургом и Калининградом, Вологдой.

Завершится День Победы праздничным салютом. По информации пресс-службы Западного военного округа, он пройдет в Санкт-Петербурге и Калининграде. Артиллерийский салют начнется в 22 часа и продолжится 10 минут.