В Петербурге начались онлайн-продажи машин с доставкой на дом

В Петербурге заработал сервис по онлайн-торговле автомобилями. Принцип работы такой же, как и в любом интернет-магазине, клиент выбирает машину, оплачивает покупку, а машину ему доставляют прямо к дому.

Как сообщили в пресс-службе сервиса, покупатели уже успели забронировать десять автомобилей, а всего до конца года бесконтактным способом планируется продать порядка 500 машин.

Можно выбрать как новый автомобиль, так и с пробегом. Доставка осуществляется по Петербургу и в десятикилометровом радиусе до границ города.

В отличие от оффлайн сегмента, где покупатель после тест-драйва покупает авто и уже не может без серьезных оснований отказаться от покупки, в сервисе возврат автомобиля можно осуществить в течение семи дней.

Стоит отметить, что сейчас автоцентр, предлагающий бесконтактную покупку, оказался в прямом смысле вне конкуренции. Дело в том, что в связи с введенными в Петербурге ограничениями, дилерские центры города временно закрыты.