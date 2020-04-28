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28.04.2020 09:08
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Раненного при взрыве автомобиля жителя Волгограда прооперировали

Текст: Наталья Коротченко

В Волгограде прооперировали 69-летнего мужчину, пострадавшего от взрыва в автомобиле, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя следственного управления СК по области Наталию Рудник.

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ЧП случилось вечером в понедельник: в припаркованном на улице Хорошева авто сработало неизвестное взрывное устройство в тот момент, когда мужчина садился за руль. По сведениям агентства, пострадавший является полковником запаса МВД.

Врачи в ходе хирургической операции извлекли осколки, мужчина жив и находится в реанимации.

Как сообщала "РГ", следователи возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".

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