Раненного при взрыве автомобиля жителя Волгограда прооперировали

В Волгограде прооперировали 69-летнего мужчину, пострадавшего от взрыва в автомобиле, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя следственного управления СК по области Наталию Рудник.

ЧП случилось вечером в понедельник: в припаркованном на улице Хорошева авто сработало неизвестное взрывное устройство в тот момент, когда мужчина садился за руль. По сведениям агентства, пострадавший является полковником запаса МВД.

Врачи в ходе хирургической операции извлекли осколки, мужчина жив и находится в реанимации.

Как сообщала "РГ", следователи возбудили уголовное дело по статьям "покушение на убийство" и "незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств".