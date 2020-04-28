В Крыму в Просторном отреставрировали памятник воинам-односельчанам

В Крыму в селе Просторное Джанкойского района торжественно открыт восстановленный памятный знак в честь воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны, и памятная доска Герою Советского Союза Ивану Карповичу Яцуненко. Об этом сообщила пресс-служба Госсовета РК.

Отремонтированный монумент был установлен в 1990 году. На его мемориальных плитах - фамилии более ста односельчан, которые отдали свои жизни и здоровье в боях за Родину. Монумент отреставрирован по инициативе председателя Госсовета Крыма Владимира Константинова при поддержке депутатов регионального парламента. Благоустроена прилегающая к нему территория.

- Само село Просторное требует поддержки и помощи региональной власти, - сказал Владимир Константинов. - Эту работу мы начали с восстановления памятника. В годы войны Советский Союз потерял более 27 миллионов человек. Это трагическая страница нашей истории, которую никогда нельзя забывать. Реконструкция памятников на территории полуострова продолжится.

Увековеченному на мемориальной доске уроженцу села Ивану Яцуненко в 1954 году было присвоено звание Героя Советского союза за героизм, проявленный при штурме Сапун-горы и освобождении Севастополя. Стрелок 844-го стрелкового полка 267-ой стрелковой дивизии 51 армии Четвертого Украинского фронта при штурме Сапун-горы 7 мая 1944 года принял штурмовой красный флаг из рук раненого парторга роты Евгения Смеловича. Одним из первых он преодолел обрывы и крутой гребень Сапун-горы и водрузил на ее вершине красный флаг. Затем отражал попытки противника захватить или уничтожить флаг. Огнем из автомата уничтожил до 25 фашистов, забросал несколько окопов гранатами, захватил в плен 12 немецких солдат и двух офицеров. В дальнейших боях за Севастополь был тяжело ранен и после выздоровления проходил службу в запасных стрелковых полках. Умер в 1983 году.

После открытия памятника и мемориальной доски герою в селе прошла акция "Сад памяти", во время которой высажены молодые деревца в память о воинах Великой Отечественной.

Памятники воинам Великой Отечественной сейчас реконструируются и облагораживают- во всех населенных пунктах полуострова. В их благоустройстве и ремонте участвуют местные администрации и депутаты, меценаты и волонтеры, члены военно-патриотических клубов, казаки и сотрудники МЧС Республики Крым. Всего в рамках федеральной целевой программы "Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы" в Крыму планируется в течение пяти лет отреставрировать 100 объектов культурного наследия, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Всего же на полуострове насчитывается более 500 памятников, посвященных Великой Отечественной войне.