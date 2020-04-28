В Севастополе опубликуют видеодневник Крымской наступательной операции

Севастопольский военно-исторический музей-заповедник ко Дню Победы подготовил видеохронику Крымской наступательной операции 8 апреля - 12 мая 1944 года.

В видеороликах научные сотрудники музея рассказывают, как день за днем войска 4-го Украинского фронта и Приморской армии при поддержке Черноморского флота и Азовской военной флотилии продвигались по территории полуострова, освобождая родную землю от захватчиков.

- Освобождением Севастополя 9 мая и разгромом остатков немецкой группировки на мысе Херсонес 12 мая 1944 закончилась Крымская наступательная операция, одна из самых блестящих и успешных в годы Великой Отечественной войны, - рассказала заведующая сектором истории Великой Отечественной войны 1941-1945 годов музея-заповедника Ирина Агишева.

В сюжетах использованы редкие фотографии и документы, подлинные письма участников сражений, советские и немецкие карты из архивов музея, а также кадры кинохроники. Сотрудники музея рассказывают не только о боевых действиях, но и то том, как они жили, отдыхали, готовили пищу, лечили.

Всего подготовлено 36 видероликов, которые каждый день публикуются в аккаунтах музея в соцсетях и на страничке в Youtube. Проект завершится 12 мая, в день полного освобождения Крыма от немецких войск.