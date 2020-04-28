Новости

Какие автоподставы могут ждать водителей в период пандемии 18:01
В Челябинске вскрыли миллионные хищения при строительстве шорт-трека 18:00
Названы самые убыточные фильмы 2019 года 17:59
"Патриот" для Кубы. УАЗ отправил на Остров свободы 50 внедорожников 17:54
Контактные линзы смогут контролировать уровень сахара в крови 17:53
На Урале отдали под суд депутата, застрелившего жену на глазах детей 17:49
В Чечне стационар онкодиспансера закрыли из-за коронавируса 17:42
В Петербурге начались онлайн-продажи машин с доставкой на дом 17:38
В Сочи 21 черноморский пляж удостоен "Голубого флага" 17:37
В Петербурге задержали мошенников, торговавших БАДами 17:36
В Самарской области министр промышленности лишился поста 17:33
Глава МЧС утвердил план развития инфраструктуры Севморпути до 2035 года 17:33
Лавров: У ЕС нет доказательств "дезинформации" со стороны РФ по коронавирусу 17:32
"Тройка" стала парковочным ключом для трети пользователей парковок Москвы 17:30
Очагами COVID-19 в больницах Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура 17:25
Сбербанк запускает маркетплейс для купли-продажи машин с доставкой 17:20
Военные химики продезинфицировали строящийся медцентр в Калининграде 17:20
Глава Volkswagen признал отставание от Tesla 17:19
Врач рассказал, что чувствует инфицированный коронавирусом 17:15
Лавров: Мы не одобряем заявление Хафтара о переходе власти в Ливии 17:13
Лавров призвал запустить механизм БРИКС для создания вакцины от COVID-19 17:05
В Киргизии отменили массовые мероприятия в честь 75-летия Победы 16:56
В Госдуму внесены поправки о запрете передачи долгов россиян коллекторам 16:51
Болгария планирует открыть летний туристический сезон с 1 июля 16:47
В регионах могут создать комиссии по выдаче разрешений на временное проживание 16:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 17:25
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Очагами COVID-19 в больницах Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура

Текст: Екатерина Призова

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга предостережение в связи с появлением очагов коронавирусной инфекции в нескольких городских больницах.

По сообщению пресс-службы ведомства, органы местного самоуправления должны предпрнимать все противоэпидемические меры, однако в екатеринбургских медицинских учреждениях произошло массовое внутрибольничное заражение сотрудников и пациентов.

Фото: cherrybeans/iStock
Российские ученые начали применять новый метод лечения COVID-19

Изначально, напомним, большой очаг COVID-19 был выявлен в стационаре городской больнице 1. Тогда, по словам губернатора Евгения Куйвашева, источником распространения коронавируса в больнице стал медик, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Позднее подтвержденные случаи COVID-19 выявили у медперсонала и пациентов в екатеринбургских больницах №40, №20, №14 и в "Новой больнице".

"Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них", - отметил глава региона.

Такое решение помогло бы купировать распространение инфекции.

"Учитывая, что непринятие администрацией мер по усилению контроля на данном направлении может повлечь за собой нарушение трудовых прав медицинских работников и прав граждан на охрану здоровья, главе Екатеринбурга Александру Высокинскому направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении гепрокуратуры.

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Видео: Выступление Владимира Путина на совещании по коронавирусу
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
В Минэнерго исключили дефицит и резкие скачки цен на топливном рынке
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
Почему COVID-19 ставит ученых в тупик
Как правильно питаться в период самоизоляции