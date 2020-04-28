Очагами COVID-19 в больницах Екатеринбурга заинтересовалась прокуратура

Заместитель генпрокурора РФ Игорь Ткачев направил главе Екатеринбурга предостережение в связи с появлением очагов коронавирусной инфекции в нескольких городских больницах.

По сообщению пресс-службы ведомства, органы местного самоуправления должны предпрнимать все противоэпидемические меры, однако в екатеринбургских медицинских учреждениях произошло массовое внутрибольничное заражение сотрудников и пациентов.

Изначально, напомним, большой очаг COVID-19 был выявлен в стационаре городской больнице 1. Тогда, по словам губернатора Евгения Куйвашева, источником распространения коронавируса в больнице стал медик, который, в свою очередь, заразился от соседки, живущей с ним в одном доме. Позднее подтвержденные случаи COVID-19 выявили у медперсонала и пациентов в екатеринбургских больницах №40, №20, №14 и в "Новой больнице".

"Сейчас мы думаем над дополнительными мерами защиты, чтобы предотвратить подобные случаи в будущем. Планируется, что медикам, работающим в инфекционных отделениях, будет предложено поселиться на время пандемии в гостиницах и отелях Екатеринбурга, которые будут открыты специально для них", - отметил глава региона.

Такое решение помогло бы купировать распространение инфекции.

"Учитывая, что непринятие администрацией мер по усилению контроля на данном направлении может повлечь за собой нарушение трудовых прав медицинских работников и прав граждан на охрану здоровья, главе Екатеринбурга Александру Высокинскому направлено предостережение о недопустимости нарушения законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", - говорится в сообщении гепрокуратуры.