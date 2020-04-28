В Челябинской области скончался еще один пациент с COVID-19

В Челябинской области скончался четвертый пациент с подтвержденным диагнозом коронавируса. Причем на этот раз причиной смерти впервые стала именно ковидная пневмония, сообщили во вторник в минздраве региона.

- В регионе зафиксирована первая смерть от ковидной пневмонии, - сообщили в пресс-службе минздрава. - Сопутствующими заболеваниями у скончавшегося пациента стал сахарный диабет и гипертоническая болезнь. Это 51-летний житель Магнитогорска.

Как уже сообщала "РГ", ранее летальный исход наступил у трех пациентов с онкологией. COVID-19 врачи признали у них лишь сопутствующим заболеванием, осложнившим состояние.

На утро 28 апреля в регионе подтверждены 432 случая заболевания COVID-19. За прошедшие сутки удалось выявить 19 новых случаев заражений. Два из них - в Златоусте, где ранее был выявлен массовый очаг заражения в городской больнице.

С начала эпидемии 49 пациентов врачам удалось вылечить и выписать из больниц.