Златоуст могут закрыть на карантин из-за роста заражений COVID-19

В городе Златоусте Челябинской области продолжается рост заболеваний коронавирусом из-за возникшего массового очага в городской больнице. За сутки там выявлено 28 новых случаев заражений, а общее число заболевших достигло 82 человек, сообщил на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

- Ситуация в Златоусте остается очень напряженной, - пояснил губернатор. - За выходные мы посмотрим, насколько удалось локализовать этот очаг заражения, как соблюдается режим самоизоляции. И примем необходимые решения. Речь может идти о введении пропускного режима, о котором мы уже неоднократно говорили и закрытии города на въезд и выезд.

Всего за сутки в регионе выявлено 72 новых случаев коронавируса. Кроме Златоуста массовый очаг заражений зафиксирован в Миассе, где на карантин закрыт районный отдел полиции. Там уже выявлено шесть случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 245.

По оценке губернатора, ситуация начала развиваться по негативному сценарию. Пока ее удается держать под контролем. Однако резкий рост числа заражений может привести к бесконтрольному распространению вируса. И этого нельзя допускать. Решение о карантинных ограничениях после 30 апреля и на майские праздники власти примут уже на следующей неделе.