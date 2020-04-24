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24.04.2020 10:43
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Златоуст могут закрыть на карантин из-за роста заражений COVID-19

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Златоусте Челябинской области продолжается рост заболеваний коронавирусом из-за возникшего массового очага в городской больнице. За сутки там выявлено 28 новых случаев заражений, а общее число заболевших достигло 82 человек, сообщил на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер.

В Челябинской области резко выросло число заражений COVID-19

- Ситуация в Златоусте остается очень напряженной, - пояснил губернатор. - За выходные мы посмотрим, насколько удалось локализовать этот очаг заражения, как соблюдается режим самоизоляции. И примем необходимые решения. Речь может идти о введении пропускного режима, о котором мы уже неоднократно говорили и закрытии города на въезд и выезд.

Всего за сутки в регионе выявлено 72 новых случаев коронавируса. Кроме Златоуста массовый очаг заражений зафиксирован в Миассе, где на карантин закрыт районный отдел полиции. Там уже выявлено шесть случаев COVID-19. Общее число заболевших достигло 245.

По оценке губернатора, ситуация начала развиваться по негативному сценарию. Пока ее удается держать под контролем. Однако резкий рост числа заражений может привести к бесконтрольному распространению вируса. И этого нельзя допускать. Решение о карантинных ограничениях после 30 апреля и на майские праздники власти примут уже на следующей неделе.

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