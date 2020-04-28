РФ и Киргизия призывают юридически уточнить понятие "фальсификация истории"

Парламентарии констатируют опасность для внутренней стабильности попыток фальсифицировать историю, предпринимаемых как внутри наших стран, так и из-за рубежа. Они проводят ревизию действующего законодательства и, признавая его в целом достаточным, констатируют необходимость дальнейших доработок на фоне меняющейся обстановки в мире.

"Практическая применимость нормы, закрепляющей запрет "фальсификации истории", способна вызвать большое количество вопросов, которые потребуют разъяснений и проработки. Прежде всего, надо четко представлять, что понимать под термином "фальсификация". Что представляет собой "история" - как история человечества, государства, народа, отдельной нации, а главное - определиться, каков источник тех фактов, которые надлежит признать достоверными, за исключением актов международных судебных институций. Это необходимо сделать для того, чтобы полностью отделить квалификацию действий политиков, учёных и иных субъектов, выражающих собственное мнение и взгляды на вопросы истории, от самой фальсификации истории", - констатируют депутаты.

Также депутаты обращают внимание на необходимость профилактики правонарушений, имеющих признаки реабилитации нацизма и искажения исторических фактов.

"Так, не менее значимым представляется предотвращение подобных правонарушений, в том числе просветительская деятельность, направленная на формирование у населения государства и отдельно взятой личности представлений об исключительной степени общественной опасности нацизма и его проявлений. Также необходимо установление ограничений допуска лиц к должностям государственной службы и выборным государственным должностям, осужденных за совершение преступлений в сфере распространения и реабилитации нацизма", - предлагают депутаты.