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28.04.2020 14:36
Рубрика: Власть

РФ и Киргизия призывают юридически уточнить понятие "фальсификация истории"

Текст: Петр Лихоманов
В преддверии празднования 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне за рубежом и в странах СНГ активизировались попытки пересмотра и искажения ее итогов. В этой связи российские и кыргызстанские парламентарии предлагают конкретизировать в юридическом поле понятие "фальсификация истории" для более эффективного противостояния этому явлению. Об этом в совместной статье, публикуемой в электронной версии "РГ", пишут депутат Госдумы, генерал-полковник Виктор Заварзин, и его кыргызстанский коллега Каныбек Иманалиев.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Парламентарии констатируют опасность для внутренней стабильности попыток фальсифицировать историю, предпринимаемых как внутри наших стран, так и из-за рубежа. Они проводят ревизию действующего законодательства и, признавая его в целом достаточным, констатируют необходимость дальнейших доработок на фоне меняющейся обстановки в мире.

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"Практическая применимость нормы, закрепляющей запрет "фальсификации истории", способна вызвать большое количество вопросов, которые потребуют разъяснений и проработки. Прежде всего, надо четко представлять, что понимать под термином "фальсификация". Что представляет собой "история" - как история человечества, государства, народа, отдельной нации, а главное - определиться, каков источник тех фактов, которые надлежит признать достоверными, за исключением актов международных судебных институций. Это необходимо сделать для того, чтобы полностью отделить квалификацию действий политиков, учёных и иных субъектов, выражающих собственное мнение и взгляды на вопросы истории, от самой фальсификации истории", - констатируют депутаты.

Также депутаты обращают внимание на необходимость профилактики правонарушений, имеющих признаки реабилитации нацизма и искажения исторических фактов.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"Так, не менее значимым представляется предотвращение подобных правонарушений, в том числе просветительская деятельность, направленная на формирование у населения государства и отдельно взятой личности представлений об исключительной степени общественной опасности нацизма и его проявлений. Также необходимо установление ограничений допуска лиц к должностям государственной службы и выборным государственным должностям, осужденных за совершение преступлений в сфере распространения и реабилитации нацизма", - предлагают депутаты.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Киргизия 75-летие Победы

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