"РГ" узнала, как проходит возвращение застрявших за рубежом туристов

За ними в Юго-Восточную Азию были направлены сразу три сдвоенных экипажа, сменявших друг друга во время полета через воздушные коридоры 16 государств. Самолет готов был захватить и 23 туриста с Фиджи. Однако, как написала в Facebook официальный представитель дипведомства РФ Мария Захарова, власти островного государства "отказались пустить на свою землю иностранное воздушное судно". О том, почему так вышло, какие трудности возникают при организации возвращения россиян и какие рейсы запланированы на ближайшее время, "РГ" узнала в российском МИД.

На Смоленской площади признают: рейс, изначально планировавшийся по маршруту Фиджи - Денпасар - Бангкок - Сургут, был уникальным. Работа по его согласованию в Москве и на местах, по словам Захаровой, "не прекращалась даже ночью".

"Он был объявлен гуманитарным, то есть бесплатным для всех пассажиров по личному решению губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, для которой было важно во что бы то ни стало помочь жителям не только своего, но и соседних регионов вернуться домой. Мы объяснили фиджийцам, в каких непростых обстоятельствах оказались люди, застрявшие на острове. Все, что мы просили, - разрешить посадку нашего борта, чтобы их забрать, - рассказал "РГ" начальник отдела Департамента информации и печати МИД Денис Микерин. - Хотя из Денпасара (остров Бали), куда борт прибыл из Москвы, до Фиджи лететь около восьми часов, авиакомпания Utair согласилась направить дополнительный экипаж, чтобы избежать ночевки и тем самым минимизировать время пребывания на острове - максимально пойти навстречу пожеланиям принимающей стороны. К сожалению, в Суве заняли принципиальную позицию, уповая на то, что на Фиджи буквально единицы заболевших "короной", а любой иностранный борт может стать источником заразы". При этом лайнеры местной национальной авиакомпании исправно летают по международным маршрутам. В МИД говорят, что будут и дальше искать пути, как вытащить туристов с тихоокеанского острова, однако конкретные сроки пока не называют.

По словам собеседника "РГ", в большинстве случаев все же удается найти компромисс: "Когда планировался вывозной рейс из Лимы, нам дали добро на посадку, но только не в гражданском аэропорту, а на военной базе. Конечно, мы согласились на эти условия. А Испания пошла нам навстречу при возвращении наших граждан из Чили через Мадрид. Некоторые попали в транзитную зону, не имея виз. Но испанская сторона под гарантии нашего посольства выпустила россиян, среди которых была женщина с двумя маленькими детьми, включая грудничка".

В МИД надеются, что латиноамериканское направление в ближайшее время удастся разгрузить - как и Африку. "Мы прорабатываем рейс для вывоза наших граждан с острова Занзибар, Сейшелов, Маврикия и ЮАР. Но у каждой из этих стран свои санитарно-эпидемиологические требования, которые непросто удовлетворить одновременно. Кроме того, необходимо учитывать многочисленные технические аспекты - все эти задачи решает слаженно работающий механизм из представителей различных ведомств", - отметил дипломат.

На Смоленской площади признают, что непростой остается ситуация в Индии, что обусловлено географией этой страны и особенностями режима карантина. "В штате Гоа россияне собраны более-менее компактно, чего не скажешь об остальной территории. Если раньше для перемещения между населенными пунктами россиянам было достаточно предъявить документ от нашего посольства (как это происходит в том же Таиланде), то теперь на это требуется отдельное согласование МИД Индии. К примеру, в Дели находятся около 160 наших граждан, посольство держит с ними постоянную связь. Но есть те, кто пребывают в том же консульском округе, но за двести или пятьсот километров от столицы, и на дорогу до аэропорта им нужно не менее суток. Но мы надеемся, что ближайшие дни рейс "Аэрофлота" из Дели в Москву состоится", - заключил Денис Микерин.

В планах

Рабочая группа Росавиации, координирующая возвращение соотечественников из-за рубежа (в нее входят и представители МИД РФ), обнародовала предварительный график вывозных рейсов. Планируется, что российские авиакомпании выполнят их в разные регионы страны из Рима, Душанбе и Бишкека, Дели, Шанхая, Камрани, Денпасара (административного центра индонезийского острова Бали), Бангкока и Пхукета, Акабы (морского курорта Иордании). Прорабатывается организация одного из самых непростых с точки зрения логистики перелетов - из Мале и Коломбо (столиц Мальдив и Шри-Ланки) в Санкт-Петербург и Москву. О датах вылета и пунктах назначения можно подробнее прочитать на сайте Росавиации. При этом в ведомстве и на Смоленской площади призывают следить за обновлениями, поскольку ситуация может меняться, и окончательное решение о выполнении вывозных рейсов принимает Оперативный штаб правительства РФ.