Россия стала основным рынком для Renault

В первом квартале 2020 года по продажам новых легковых автомобилей концерна Renault Россия вышла на первое место, опередив Францию. С января по март в России было продано 115 713 автомобилей Lada и Renault, тогда как во Франции - 110 467 Renault, Dacia и Alpine. Статистика впечатляет больше, если держать в уме то, что год назад перевес Франции составлял более чем 65 тысяч машин или 60%.

78% проданных в России автомобилей концерна несут марку Lada, 22% - Renault. Статистика, конечно, отражает скорее реакцию рынков на распространение эпидемии коронавирусной инфекции, чем иные закономерности, но задуматься есть над чем. Например, совокупные продажи Lada за квартал сократились лишь на 3,2%, а Renault (в мире) - на 25%, румынской марки Dacia, представленной исключительно в Европе (и на Украине), - аж, на 40%!

Выручка Renault от участия в АвтоВАЗе составила 706 млн евро, сократившись относительно января-мая 2019-го на 8,6%. Доходы от автомобильного бизнеса Renault за вычетом АвтоВАЗа - 8,591 млрд евро (-21,3% относительно результата годичной давности). Ситуацию в концерне расценивают как глубокий кризис. Совет директоров Renault, собравшись в очередной раз 9 апреля, отказался от публикации прогноза по выплате ежегодных дивидендов, мера беспрецедентная.