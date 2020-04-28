Россия заинтересована в урегулировании конфликта на Украине

Россия заинтересована в продолжении переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но пока еще не выполнены решения саммита "нормандской четверки", прошедшего в декабре. Об этом завил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

По итогам саммита в Париже 9 декабря лидеры стран договорились вновь провести встречу на высшем уровне в Берлине после того, как будет сделана "домашняя работа", объяснил представитель Кремля.

- Домашняя работа пока не сделана, поэтому нас, конечно, интересует, когда это будет сделано, интересует, когда мы сможем собраться вместе на высшем уровне, чтобы оценить эту сделанную домашнюю работу, - приводит слова Дмитрия Пескова ТАСС. Он подчеркнул, что это является чрезвычайно важным вопросом как для Москвы, так и для Берлина и Парижа.