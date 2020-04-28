Самая дорогая Lada Xray Cross. Стартовали продажи стильного хэтчбека

Волжский автогигант объявил о дистанционном старте продаж Lada Xray Cross с приставкой Instinct. Модель стала самой дорогой в линейке автомобилей семейства Xray и первой Lada, оснащённой системой Яндекс.Авто.

Новая спецсерия отличается черной глянцевой крышей, такими же корпусами наружных зеркал колесными дисками. В салоне появилась оригинальная обивка сидений и черные глянцевые ручки закрывания дверей. Помимо этого, на пятой двери и рамках задних стекол наклеены шильдики Instinct, на порогах присутствуют накладки с названием комплектации.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Главное - в Lada Xray Cross установлен новый 8-дюймовый тачскрин с платформой "Яндекс.Авто". Развлекательная система также поддерживает сервисы Apple Car Play и Android Auto и функцию голосового управления.

Все "модные" Xray оборудованы встроенным модемом 4G для выхода в интернет и поддержания работы онлайн-сервисов. При покупке автомобиля завод дарит 6 месяцев интернета и Яндекс.Музыки, которая входит в подписку Яндекс.Плюс.

Lada Xray Cross Instinct предлагается в двух вариантах исполнения: с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.) по цене от 1 048 900 рублей или с пятиступенчатой механической коробкой передач и "вазовским" 1,8-литровым двигателем мощностью 122 л.с. "Механическая" версия стоит от 988 900 рублей.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Как отмечают в пресс-службе российской марки, для того, чтобы оформить онлайн-заказ, необходимо выбрать понравившийся автомобиль Lada и дилера на официальном сайте бренда. Система сама уведомит дилера, и менеджер автосалона свяжется с клиентом для дистанционной презентации автомобиля и обсуждения деталей сделки, в том числе на условиях трейд-ин или с использованием кредита.

Подчёркивается, что после оплаты, в зависимости от ситуации в регионе, автомобиль можно забрать в автосалоне или заказать доставку на дом с помощью эвакуатора с соблюдением всех мер безопасности.