Сбербанк запускает маркетплейс для купли-продажи машин с доставкой

Сбербанк объявил о запуске маркетплейса СберАвто - мобильного приложения для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей, а также для оформления автокредита и страхования машин. СберАвто будет единой точкой входа для физических лиц (покупателей и продавцов) и автодилеров.

Все действия по покупке через приложение, в том числе выбор, оформление документов и доставка машины, будут осуществлены дистанционно, сообщает банк. Доставка автомобиля "до двери" будет доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города).

Новый сервис, обещает банк, покончит с непрозрачным ценообразованием и утомительными переговорами, а также позволит избежать общения с недобросовестными продавцами и "серыми" дилерами. "Доступ к приложению получат только проверенные дилеры, банк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки, - говорится в сообщении банка. - Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы".