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28.04.2020 17:20
Рубрика: Товары и цены

Сбербанк запускает маркетплейс для купли-продажи машин с доставкой

Текст: Игорь Зубков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Сбербанк объявил о запуске маркетплейса СберАвто - мобильного приложения для поиска, купли и продажи новых и подержанных автомобилей, а также для оформления автокредита и страхования машин. СберАвто будет единой точкой входа для физических лиц (покупателей и продавцов) и автодилеров.

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Все действия по покупке через приложение, в том числе выбор, оформление документов и доставка машины, будут осуществлены дистанционно, сообщает банк. Доставка автомобиля "до двери" будет доступна для клиентов сервиса в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах (в пределах одного города).

Новый сервис, обещает банк, покончит с непрозрачным ценообразованием и утомительными переговорами, а также позволит избежать общения с недобросовестными продавцами и "серыми" дилерами. "Доступ к приложению получат только проверенные дилеры, банк обеспечит юридическое сопровождение и защиту сделки, - говорится в сообщении банка. - Персональный онлайн-консьерж поможет выбрать авто, договориться с дилером и подготовить документы".