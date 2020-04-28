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28.04.2020 01:08

Стало известно, где и как пройдут похороны замглавы депкульта Москвы

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Заместитель департамента культуры Москвы Леонид Ошарин будет похоронен во вторник, в 12:00, на Троекуровском кладбище столицы. Здесь же пройдет и гражданская панихида. Но из-за ограничений по коронавирусу на церемонию будут допущены лишь родные и близкие, передает РИА Новости.

При этом с Ошариным смогут проститься и коллеги по театрам имени Маяковского и Et Cetera, где он работал до мэрии. Для этого катафалк с телом будет останавливаться около этих учреждений на короткое время, сообщили агентству в пресс-службах театров.

Напомним, 47-летний Ошарин скончался в Ялте. Его тело было найдено без следов криминальной смерти.

Ошарин был назначен на должность заместителя руководителя департамента культуры Москвы в 2018 году. До этого он был руководителем продюсерского курса школы-студии МХАТ. С 2011-го по 2018 год - директором Московского академического театра им.Маяковского и заместителем хуждожественного руководителя театра Et Cetera.

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