Стильный УАЗ, который не добрался до конвейера

В 1975 году на УАЗе начались работы по созданию внедорожника нового поколения. За основу был взят УАЗ-469 (выпуск начат в декабре 1972 года), но технические изменения, заложенные в проект, мыслились как революционные. В частности, новая компоновочная схема предполагала новую платформу, неразрезные ведущие мосты, зависимую пружинную подвеску всех колес (иными словами - отказ от рессор), колесные редукторы внешнего зацепления, дифференциальную "раздатку" и двигатель, смещенный в пределы колесной базы.

Предполагалось, что у машины будет две версии: гражданская (УАЗ-3170) и военная (УАЗ-3171). На фото - военная модификация внедорожника новой генерации. Ее внешними отличиями являются круглые фары и открытый кузов с тентом. В 1982 году (авторы проекта работали неспешно за отсутствием конкретных заказов и, соответственно - финансирования) ход был дан именно ей - проектом наконец заинтересовалось Минобороны.

Отметим, что новая архитектура (с двигателем в пределах колесной базы) предопределила большие углы в шарнирах карданных валов, что сулило серьезное снижение шумов и вибраций, улучшило эргономику места водителя и позволило значительно увеличить дорожный просвет (он составил 325 мм, что на 3,5 см больше, чем у УАЗ-469), равно как сниженный центр масс.

Колесная база составила 2400 мм. Резина использовалась нестандартная - 215/80 R16. В качестве двигателя тентованной модификации стоял опытный турбодизель УМЗ-НАМИ-440.10 (2,4 литра, 92 л.с.), а для гражданских версий предполагалось использование бензинового мотора УМЗ-4179 (2,4 литра, 90 л.с.).

К сожалению, по мере реализации проекта Минобороны скорректировало свои требования к машине, и двигатель переехал из-за передней оси на традиционное место над передней осью. Соответственно, сошли на нет многие вышеописанные преимущества новой архитектуры. А в 1989 году военное ведомство и вовсе отказалось от проекта, своими силами УАЗ на тот момент наладить выпуск модели не смог.

Что касается опытного образца 1982 года, который вы видите на фото, эта машина (дизельный военный УАЗ-3171Д, он же - образец №1) до 2010 года выставлялась в музее военной автомобильной техники Рязанского военного автомобильного института имени В. П. Дубынина. Когда же музей расформировывали, уникальный УАЗ из Рязани был вывезен в Москву на 147-ю автомобильную базу Минобороны.