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28.04.2020 17:18
Рубрика: Digital

Телефон не потеряется

В 2021 году может быть введена регистрация смартфонов по IMEI
Текст: Иван Петров
В России с 1 июля 2021 года может быть введена обязательная платная регистрация мобильных устройств по заводскому номеру IMEI.

В настоящее время законопроект, подразумевающий такой порядок, проходит финальное согласование в администрации президента РФ, после чего может быть внесен в Госдуму. Об этом сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на свои источники на рынке связи.

Предполагается, что регистрировать смартфоны по IMEI обяжут их импортеров, в том числе и граждан, купивших устройство за границей самостоятельно. Порядок и размер платы за регистрацию будет устанавливать правительство.

Фото: iStock
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Отмечается, что мобильные телефоны, планшеты и другие гаджеты с сим-картами, которые будут использоваться в России на момент вступления закона в силу, можно будет зарегистрировать бесплатно. Кроме того, под действие регулирования не попадут смартфоны и другие устройства, закупленные для государственных и муниципальных нужд.

Оборудование, которое не пройдет регистрацию или будет иметь совпадающий с другим номер IMEI, может быть заблокировано мобильным оператором. С 1 января 2024 года операторы смогут начать блокировать также потерянные или украденные гаджеты.

Закрепить понятие IMEI в законодательстве предлагает и минкомсвязь в законопроекте о дистанционной продаже сим-карт, отмечает издание. Министерство хочет наделить абонентов правом вносить номер при регистрации в Единой системе идентификации и аутентификации. Это позволит в случае потери или кражи телефона подтвердить факт владения им и заблокировать связь на устройстве.

Стоит напомнить, что в марте глава Россвязи Олег Духовницкий говорил, что регистрацию смартфонов по IMEI можно запустить "достаточно быстро".

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