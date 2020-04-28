Новости

В Москве выполнено 7 тысяч заявок на доставку дров и угля 16:33
В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына 16:26
ФСБ рассекретила новые документы периода освобождения Крыма в 1944 году 16:24
Представитель ООН призвала жителей Беларуси оставаться дома 16:17
Васильева и Бабкину в "Модном приговоре" заменят Пельш и Дибров 16:16
Роспотребнадзор ждет улучшения ситуации с коронавирусом после праздников 16:15
В ЕС не признали переход власти в Ливии к Хафтару 16:15
Калининградские ученые изобрели "вакцину от старости" 16:12
Видео: Дмитрий Маликов дал онлайн-интервью "РГ" 16:12
Как отличить аллергию на пыльцу от первых симптомов COVID-19 16:05
В Торонто расширят тротуары из-за COVID-19 16:01
Возвращение легенды. Мотоциклы "Ява" начнут продавать в Европе 16:00
9 Мая военные корабли пришвартуются у главных причалов Петербурга 15:52
Названы районы Петербурга, где больше всего больных COVID-19 15:48
В Смоленской области три человека умерли от COVID-19 15:45
В Совфеде предложили психологически помочь россиянам на самоизоляции 15:38
Два вертолета тушат пожар в Новой Москве 15:37
Минздрав: Коронавирус может поражать мозг и центральную нервную систему 15:37
Якубович стал худруком музыкального марафона к 75-летию Великой Победы 15:31
Приехавшую в Крым украинку принудительно доставили в обсерватор 15:30
В Сочи завели дело за крупное хищение полезных ископаемых 15:25
Лев Лещенко рассказал, как ему удалось выздороветь 15:16
Австралийский медик объяснила, как витамин D защищает от COVID-19 15:14
Самая дорогая Lada Xray Cross. Стартовали продажи стильного хэтчбека 15:01
В Уфе песню "День Победы" исполнили на башкирском языке 14:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
В Роспотребнадзоре назвали основные виды мошенничества в связи с COVID-19
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
Пандемия коронавируса: Как сейчас выглядит аэропорт Шереметьево
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
В Гидрометцентре рассказали, повлияет ли жара на распространение коронавируса
28.04.2020 16:26
Рубрика: Власть

В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

Текст: Татьяна Замахина

Руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев поделился сведениями о здоровье северокорейского лидера Кима Чен Ына.

Ранее в СМИ распространились слухи, что лидер республики тяжело болен или даже скончался.

Фото: Jung Yeon-je / AFP
Сообщения о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына вызвали скептическую реакцию

Он действительно не появлялся на публике с 12 апреля. Однако на самом деле он работает, заявил Тайсаев со ссылкой на представителя посольства КНДР.

- Ким Чен Ын направил президенту Южной Африки поздравление, у них национальный праздник, это его личное поздравление, - рассказал депутат, которого цитирует ТАСС. - Человек работает, те вещи, которые пишут об ухудшении здоровья, мне кажется, это некорректно.

Он призвал дождаться официальных сообщений по этом поводу.

Власть Работа власти Внешняя политика Лидер КНДР Ким Чен Ын

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав расширил список возможных лекарств для лечения коронавируса
Путин поручил представить план-график разработки вакцин от коронавируса
ЦБ предложил временно разрешить выдачу полисов ОСАГО без техосмотра
Россия обогнала Иран по числу заразившихся коронавирусом
В России могут ввести обязательную регистрацию смартфонов
В Гражданском кодексе пропишут правила для соседей по квартире и даче
В МЧС назвали правила, которые не затронул режим самоизоляции