В Госдуме рассказали о здоровье Ким Чен Ына

Руководитель депутатской группы дружбы с парламентом КНДР Казбек Тайсаев поделился сведениями о здоровье северокорейского лидера Кима Чен Ына.

Ранее в СМИ распространились слухи, что лидер республики тяжело болен или даже скончался.

Он действительно не появлялся на публике с 12 апреля. Однако на самом деле он работает, заявил Тайсаев со ссылкой на представителя посольства КНДР.

- Ким Чен Ын направил президенту Южной Африки поздравление, у них национальный праздник, это его личное поздравление, - рассказал депутат, которого цитирует ТАСС. - Человек работает, те вещи, которые пишут об ухудшении здоровья, мне кажется, это некорректно.

Он призвал дождаться официальных сообщений по этом поводу.