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Рубрика: В мире

Северокорейские СМИ сообщили о работе Ким Чен Ына с документами

Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP
Лиер КНДР Ким Чен Ын. Фото: STR/KCNA VIA KNS/AFP

Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын продолжает работать с документами, он также направил послание с благодарностью строителям турзоны Вонсан-Кальма. Такую информацию в понедельник распространила центральная газета народной республики "Нодон синмун".

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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"Уважаемый верховный руководитель товарищ Ким Чен Ын поблагодарил рабочих, которые приняли активное участие в строительстве прибрежного туристического района Вонсан-Кальма", - цитирует ТАСС статью. Однако новые фотографии лидера издание не публикует.

Накануне государственное радио КНДР распространило информацию о том, что Ким Чен Ын занимается активной деятельностью и направил благодарственное письмо рабочим, помогавшим создавать город Самчжиен, строительство которого было торжественно завершено в конце 2019 года.

Северокорейский лидер не появлялся на публике с 11 апреля, когда он провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи по вопросам внутренней политики. Долгое отсутствие Ким Чены Ына породило слухи о его возможной болезни. В правительстве Южной Кореи заявили, что у них нет сведений, подтверждающих подобные слухи, а Ким здоров и находится, скорее всего, на своей даче на восточном побережье в районе города Вонсан.

В мире Восточная Азия Северная Корея Лидер КНДР Ким Чен Ын

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