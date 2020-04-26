Эту проблематику, которая вот уже несколько дней не сходит с первых полос многих мировых изданий, в интервью американскому телеканалу Fox News прокомментировал специальный помощник президента Южной Кореи по вопросам объединения, внешней политики и безопасности Мун Чжон Ин.

"Позиция нашего правительства по этому вопросу остаётся неизменной… Мы не зафиксировали никаких подозрительных фактов… Госсекретарь Северной Кореи Ким Чен Ына, как мы считаем, жив и здоров", - заявил Мун Чжон Ин в ходе интервью.

По поводу нынешнего местонахождения лидера Страны чучхе Мун в целом согласился с информацией американского портала 38 North, который, ссылаясь на анализ спутниковых снимков, заявил, что Ким, вероятно, находится на даче в районе Вонсана. Именно там зафиксирован личный бронепоезд Кима, на котором он часто путешествует по стране. "По нашим данным, Ким Чен Ын с 13 апреля находится Вонсане", - отметил Мун Чжон Ин.

Южнокорейское информационное агентство Yonhap также приводит слова трех местных источников, которые призывают не верить слухам о серьезной болезни или смерти Ким Чен Ына, подчеркивая, что все эти сообщения не имеют под собой оснований и распространяются сомнительными источниками.

"Вероятность того, что эти слухи соответствуют действительности, крайне низкая", - отметил один собеседник. "Мы точно уверены, что Ким Чен Ын жив. Со стороны сил безопасности и военных Северной Кореи нет каких-либо необычных действий или передвижений", - заявил второй. "Слухи о смерти Кима основаны на каких-то непонятных вбросах в Twitter и не имеют никаких доказательств. Потому к ним надо относиться соответственным образом", - добавил третий.

Напомним, что за последнюю неделю тема возможных проблем Ким Чен Ына со здоровьем обросла большим количеством самых разных версий и слухов. Свои варианты уже предложили СМИ и разного рода источники в Южной Корее, США, Японии и Китае. Наиболее распространены три версии. Первая - Ким Чен Ын перенес операцию на сердце, но поправляется. Вторая - Ким Чен Ын перенес неудачную операцию на сердце и находится в безнадежной коме или вообще умер. Развитием этой же версии можно назвать утверждения, что КНДР в ближайшее время официально заявит о смерти Ким Чен Ына и подробности: мол, у хирурга руки дрожали от волнения, потому операция и закончилась плохо. Третья версия - один из охранников Ким Чен Ына заболел коронавирусом, а потому лидер КНДР уехал на свою дачу в Вонсан, чтобы обезопасить себя от инфекции.

Появились также сообщения, что из Китая в Северную Корею направились около полусотни военных медиков, правда точная причина их командировки пока неизвестна. Учитывая, что даже для самой сложной операции присутствие нескольких десятков врачей совершенно не нужно, выдвинута версия, что этот "десант" отправлен из Поднебесной в Страну чучхе с целью оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Официальный Пекин эту информацию никак не прокомментировал.

Примечательно, что правительства и официальные источники Южной Кореи, Китая и США заявили, что не имеют информации о каких-то проблемах у Ким Чен Ына со здоровьем. Правда, эксперты отмечают, что руководство этих стран может быть необъективным, так как по разным причинам заинтересовано в том, чтобы не провоцировать КНДР, не вызывать дестабилизацию ситуации и не рисковать ухудшением связей с Пхеньяном. Китай традиционно официально никогда не говорит о проблемах в КНДР, особенно если речь идёт о руководстве, у президента США Дональда Трампа особые дружеские отношения с Кимом, а руководство Южной Кореи делает ставку на улучшение отношений и развитие сотрудничества с Севером.

Если же говорить беспристрастно, то необходимо отметить, что некоторые необычные моменты в КНДР, включая поведение Ким Чен Ына, появились. Самый главный - отсутствие вождя на празднованиях 15 апреля, которые были посвящены Дню солнца - дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена, который нынешнему лидеру приходится дедом. Это, по сути, главный праздник в Северной Корее, и раньше Ким Чен Ын ежегодно посещал Кымсусанский мемориальный комплекс, где лежат забальзамированные тела Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Но в этом году Ким не появился там, и сообщений в официальных СМИ КНДР по этому поводу не было. Это действительно необычно, но вряд ли сразу стоит отправлять лидера КНДР на тот свет из-за этого. Остальные версии о проблемах с самочувствием Кима основаны на показаниях каких-то мутных источников.

Необходимо понимать, что тема здоровья лидера государства всегда очень секретная даже для самых "прозрачных" в информационном отношении стран, а КНДР обычно очень мало сообщает подробностей о личной жизни своего вождя. Люди, которые реально могут быть осведомлены об этом, не пишут посты в Facebook, Twitter и не общаются со СМИ. Тем более с теми, которые славятся своим не самым лучшим отношением к Северной Корее. Если же кто-то попытается распустить язык, то долго не продержится на своем посту. Потому и стоит относиться соответствующим образом ко всем рассказам про "дрожащие руки хирурга", о чем может знать лишь очень ограниченный круг людей, которые точно не будут что-то рассказывать зарубежным репортерам по телефону или в соцсетях.

Не исключено, что действительно "что-то произошло", почему и поползли и появляются снова и снова разного рода слухи. Но что именно произошло, с кем и чем это закончилось - тут вряд ли кто-то что-то может с уверенностью говорить. Стоит вспомнить, что, когда в декабре 2011 г. умер Ким Чен Ир, то разведки всех без исключения стран, не говоря уже о СМИ, ничего об этом не знали до тех пор, пока Пхеньян официально не сообщил о смерти.

Судя по какой-то более-менее объективной информации, Ким Чен Ын уехал в Вонсан или как минимум отправил туда свой бронепоезд. Возможно, скажем, что Ким споткнулся и подвернул ногу, гуляя по живописным скалам на восточном побережье, а это в итоге исказилось до "операции на сердце, дрожащих рук хирурга и скорого официального объявления смерти". Вполне возможно, что на той же даче Ким сейчас сам читает все эти версии и смеётся. В любом случае, как оно на самом деле произошло, мы вряд ли узнаем и будем гадать до тех пор, пока Ким не появится на публике или о его проблемах власти КНДР не заявят официально. А пока каждый может выбирать любую из предложенных версий, понимая, что все они являются лишь гаданием "на северокорейской гуще".