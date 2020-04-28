В Японии разработают инструкцию для пилотов на случай встречи с НЛО

В Японии разработают инструкцию для летчиков на случай встречи с НЛО, рассказал министр обороны страны Таро Коно.

"До сих пор пилоты воздушных сил самообороны не сталкивались с НЛО, однако необходимо установить порядок действий на такой случай", - заявил глава японского оборонного ведомства, которого цитирует телерадиокомпания NHK.

По словам Коно, он сам в существование НЛО не верит. Вместе с тем японский министр подчеркнул, что после опубликования Пентагоном видео неопознанных летающих объектов хотел бы узнать выводы специалистов на этот счет.

Накануне Пентагон выложил на своем официальном сайте снятые в разные годы несколько роликов с непонятными явлениями в воздушном пространстве. Видео "слили" в Сеть некоторое время назад без санкции командования. В оборонном ведомстве США признали подлинность записей. "Наблюдаемые на роликах явления по-прежнему характеризуются как "неопознанные", - говорится в заявлении американской стороны.