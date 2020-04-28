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28.04.2020 08:03
Рубрика: Легковые авто

В Исландии нашли американскую военную амфибию времен холодной войны

Текст: Валерий Карташов
Фото: Андрей Кирнов Фото: Андрей Кирнов
Фото: Андрей Кирнов

В Сети появились снимки военного вездехода-амфибии LARC-XV. Уникальный экземпляр был обнаружен на задворках автосервиса в Исландии путешественником и фотографом Андреем Кирновым.

Машина имеет панорамную двухместную кабину и площадку для грузов. Сам кузов находки изготовлен из алюминия и поэтому сохранился до наших дней в приемлемом виде. Всего в 1960-х годах для нужд американской армии было выпущено около 100 единиц XV.

Фото: www.auto.cz
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Максимальная грузоподъёмность редкой амфибии составляет 15 тонн. Под капотом располагается сразу два дизельных агрегата Cummins, каждый мощностью 300 л.с. По суше LARC-XV передвигаться со скоростью до 48 км/ч, по водным преградам до 17,6 км/ч.

Помимо модификации XV, в семейство вездеходов-амфибий LARC входило две версии - V и LX. Первая способна перевозить 5 тонн, вторая до 100 тонн. "Тяжёлый" LARC-LX состоял на вооружении армии США с 1952 по 2001 годы и даже участвовал во Вьетнамской войне.

Фото: Андрей Кирнов
Фото: Андрей Кирнов