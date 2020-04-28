В Исландии нашли американскую военную амфибию времен холодной войны

В Сети появились снимки военного вездехода-амфибии LARC-XV. Уникальный экземпляр был обнаружен на задворках автосервиса в Исландии путешественником и фотографом Андреем Кирновым.

Машина имеет панорамную двухместную кабину и площадку для грузов. Сам кузов находки изготовлен из алюминия и поэтому сохранился до наших дней в приемлемом виде. Всего в 1960-х годах для нужд американской армии было выпущено около 100 единиц XV.

Максимальная грузоподъёмность редкой амфибии составляет 15 тонн. Под капотом располагается сразу два дизельных агрегата Cummins, каждый мощностью 300 л.с. По суше LARC-XV передвигаться со скоростью до 48 км/ч, по водным преградам до 17,6 км/ч.

Помимо модификации XV, в семейство вездеходов-амфибий LARC входило две версии - V и LX. Первая способна перевозить 5 тонн, вторая до 100 тонн. "Тяжёлый" LARC-LX состоял на вооружении армии США с 1952 по 2001 годы и даже участвовал во Вьетнамской войне.

Фото: Андрей Кирнов