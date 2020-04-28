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28.04.2020 13:09
Рубрика: Власть

В Кремле нет отдельного плана поддержки среднего класса

Текст: Кира Латухина
Власти стараются поддержать все население, отдельного плана по среднему классу нет. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, назвав коронавирусную угрозу беспрецедентной.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Нет, такого плана нет и его не должно быть, есть меры поддержки всему населению и выделять только средний класс - совершенно неверный подход", - подчеркнул представитель Кремля, напомнив про два пакета мер.

"Речь идет о необходимости минимизации последствий коронавирусного кризиса для всех людей в нашей стране, в том числе и экономических..., не выделяя среднего класса", - пояснил Песков. В первом пакете мер говорилось о поддержке в первую очередь нуждающихся, самых низкооплачиваемых слоев населения, напомнил он, добавив, что именно это - приоритет.

Фото: Татьяна Андреева/ РГ
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Так представитель Кремля прокомментировал слова ректора ВШЭ Ярослава Кузьминова о рисках для среднего класса. "Мы сейчас читаем очень много попыток проанализировать ситуацию, очень много прогнозов, вердиктов разным группам населения, отраслям, участникам экономической жизни", - заметил он.

"Очевидно одно - ситуация непростая и, безусловно, очень сложная и требует большой слаженной работы от руководства страны, от правительства, от руководства регионов и участников экономической жизни", - сказал Песков. "Да, переживаются трудности, но понятно, что делать, чтобы их пережить", - также заметил он, предложив по развитию ситуации проанализировать, кто будет под большим ударом, а кто под меньшим. "Очевидно, что настолько беспрецедентна эта угроза коронавируса и последствия, которые она спровоцировала для экономической жизни, что в большей части многие попытки проанализировать вряд ли попадут в яблочко", - считает представитель Кремля.

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