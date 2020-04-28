В Совфеде предложили психологически помочь россиянам на самоизоляции

Председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко считает, что по всей России следует организовать горячие линии психологической помощи гражданам, соблюдающим режим самоизоляции.

"Миллионы людей были вынуждены изменить свой обычный ритм жизни. Многие не привыкли проводить 24 часа в квартире, находиться в постоянном контакте со своими близкими столь длительный период, что в ряде случаев стало причиной для возникновения семейных конфликтов", - приводит ее слова пресс-служба верхней палаты.

"Очевидно, что в этом вопросе необходима дополнительная помощь со стороны государства. Решить многие проблемы можно с привлечением квалифицированных специалистов, не выходя из дома", - считает Инна Святенко.

Она предложила изучить опыт своего региона - Москвы, где такая служба есть и активно работает. По словам сенатора, в столице психологи приняли уже 15 тысяч обращений за последний месяц.