В США жертвами стрельбы стали пять человек

В одном из домов Милуоки (штат Висконсин) полицейские обнаружили тела пяти человек. По словам шефа полиции Альфонсо Моралеса, ранее в участок позвонил мужчина, сообщивший, что все его родственники умерли.

Когда офицеры прибыли на место происшествия, то нашли пятерых погибших. Их возраст от 14 до 41 года, все они были застрелены. В живых остался только младенец. Позже у звонившего в полицию мужчины было найдено оружие, из которого и были застрелены все жертвы. Сейчас следователи пытаются выяснить, что связывает стрелка и его жертв. Газета Sentinel, ссылаясь на три полицейских источника, сообщила, что подозреваемый - это 43-летний местный житель с криминальным прошлым.

Это убийство является второй массовой стрельбой в Милуоки в этом году. В феврале работник местного пивоваренного завода Энтони Феррилл застрелил пятерых сотрудников.