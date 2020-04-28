Новости

В Турции опять будет введен комендантский час 07:16
Сингапур начал использовать роботов для проверки норм дистанцирования 07:10
Зачем нужно пинать колеса перед поездкой 07:07
В США жертвами стрельбы стали пять человек 07:06
В Приамурье новый мост через Зею начнут строить в 2020 году 06:55
Трамп отказался рассказывать о самочувствии Ким Чен Ына 06:43
Нефть марки Brent потеряла в цене на Лондонской бирже 06:38
Вирусолог сообщил о скором снижении числа новых случаев COVID-19 в РФ 06:15
Мадуро назначил брата Уго Чавеса главой нефтегазовой компании 06:09
Билл Гейтс назвал сроки возвращения к нормальной жизни после пандемии 05:45
Вертолетчики РФ провели патрулирование в сирийской провинции Хасеке 05:36
Сахалинские власти заинтересовались ситуацией с птицами в порту 05:36
В Якутске руководитель компании осужден за разлив нефтяных отходов 05:21
В Китае за сутки выявили шесть случаев заражения коронавирусом 05:15
Барсуки и еж из приморского нацпарка прошли медосмотр 05:11
Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США 04:56
Трамп опроверг слухи о возможности переноса выборов 04:48
В Хабаровском крае ищут родных воина, погибшего в Чечне в 1942 году 04:37
ООН: Дальнейшее распространение COVID-19 грозит голодом Западной Африке 03:57
В ООН заявили о необходимости охраны труда работников в условиях пандемии 03:28
Президент Египта объявил о продлении в стране режима ЧП 03:09
Трамп заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США 02:54
ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано 85,5 тысячи новых случаев заражения 02:17
Многомиллионный штат Техас с первого мая снимет домашний карантин 01:36
Власти Кипра начнут принимать туристов в июле 01:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Пропускной режим в Москве продлен до 1 мая: ответы на вопросы читателей
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
В "РГ" обсудят субсидии для туроператоров
28.04.2020 07:06
Рубрика: В мире

В США жертвами стрельбы стали пять человек

Текст: Максим Макарычев

В одном из домов Милуоки (штат Висконсин) полицейские обнаружили тела пяти человек. По словам шефа полиции Альфонсо Моралеса, ранее в участок позвонил мужчина, сообщивший, что все его родственники умерли.

Фото: Tim KROCHAK / AFP
Число жертв стрельбы в Канаде достигло 23 человек

Когда офицеры прибыли на место происшествия, то нашли пятерых погибших. Их возраст от 14 до 41 года, все они были застрелены. В живых остался только младенец. Позже у звонившего в полицию мужчины было найдено оружие, из которого и были застрелены все жертвы. Сейчас следователи пытаются выяснить, что связывает стрелка и его жертв. Газета Sentinel, ссылаясь на три полицейских источника, сообщила, что подозреваемый - это 43-летний местный житель с криминальным прошлым.

Это убийство является второй массовой стрельбой в Милуоки в этом году. В феврале работник местного пивоваренного завода Энтони Феррилл застрелил пятерых сотрудников.

В мире США Массовые убийства в США

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Владимир Путин выступит с обращением 9 мая
Роспотребнадзор допустил постепенную отмену самоизоляции после 12 мая
Вирусолог сообщил о скором снижении числа новых случаев COVID-19 в РФ
Пентагон опубликовал три видеозаписи НЛО и признал их аутентичность
Власти Москвы раскрыли результаты лечения коронавируса новым способом
Как России сыграть позитивную роль в новом мире после коронавируса
Почему Евросоюз отказался идти на поводу антикитайской кампании США и их союзников