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28.04.2020 09:25
Рубрика: США

Ведущие автозаводы США возобновят производство с 18 мая

Текст: Александр Гусаров
Ведущие автозаводы США планируют возобновить производство с 18 мая. Как сообщает газета The Wall Street Journal, об этом договорилась "тройка" компаний в Детройте (General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler) с головным профсоюзом работников американской автоиндустрии.
Фото: AP Photo/Dolores Ochoa Фото: AP Photo/Dolores Ochoa
Фото: AP Photo/Dolores Ochoa

Отмечается, что в целях обеспечения безопасности сотрудников заводов от инфицирования коронавирусом в настоящее время ведется доработка соответствующих инструкций и протоколов.

Фото: Reuters
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Напомним, что General Motors, Ford Motor и Fiat Chrysler на фоне эпидемии COVID-19 в США остановили свои конвейеры 19 марта. Так, на одном из заводов Ford в штате Мичиган были выявлены сразу несколько случаев заболевания сотрудников коронавирусом. В связи с тем, что работники автоконцернов работают на производстве бок о бок, других эффективных способов избежать распространения вируса не существовало, заявили в Объединенном профсоюзе рабочих автоиндустрии (United Auto Workers union).

Резкое падение прибыли вынудило General Motors объявить о приостановке выплат дивидендов держателям акций этой компании, сообщал CNN. Кроме того, остановка конвейеров ведущих автозаводов на американском рынке негативно отразилась на сотнях предприятий, производящих комплектующие для машин указанных брендов. Это стало еще одним сильным ударом по экономике США, важным "локомотивом" которой является автопроизводство, отмечали американские СМИ.

#Ford #Fiat