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28.04.2020 09:01
Рубрика: Видео

Видео: байкер упал с мотоцикла, но сумел догнать его и снова оседлать

Текст: Вадим Давыденко

Мы никогда не узнаем, что сказала бы бабушка этого молодого бразильца (и, кстати, его страховая компания и местная дорожная полиция), если бы увидела, что он вытворяет на своем мотоцикле, но большинство комментариев под этим видео полны восхищения, изумления и легкого неодобрения: ох, ну и ловкач же ты, парень, ну и отчаянный же храбрец! но как-то поосторожнее бы надо бы, а?

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Таким трюком, как wheely (в России его называют "свечой"), когда мотоцикл на полном ходу поднимается на заднее колесо и продолжает двигаться, нас не удивить. Но бразильский байкер пошел дальше: он при этом попытался встать на ноги прямо на сидении своего железного коня. Номер, увы, не прошел, и парень, не удержав равновесие, вылетел из седла, что для таких отчаянных сорвиголов, наверное, даже и не ЧП вовсе, а пустяк, пара небольших царапин.

Но оставшийся без наездника байк - о чудо! - и не подумал падать, а уверенно продолжил двигаться по инерции вперед и вперед, правда, слегка теряя при этом скорость. Этого нашему герою было достаточно, чтобы вскочить на ноги, догнать мотоцикл и снова запрыгнуть в седло.

Молодец, что и говорить. Похоже, этого парня остановит только серьезный каскадерский контракт с какой-нибудь голливудской студией или отделение травматологии.

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