Видео: полисмен наказал владельца Porsche за нарушение карантина

Перед законом в Индии, как и перед пандемией коронавируса, все равны: мужчины и женщины, кшатрии и брахманы, хозяева дорогих элитных спорткаров и бедняки-моторикши. Вышел на улицу в разгар карантина без уважительной причины - получай штраф и выполняй приседания до упаду, чтобы в следующий раз нос из дома не высовывал. А будешь огрызаться - еще дубинкой получишь по тому месту, которым думал, что всё обойдется.

На этот раз на глаза суровому служителю закона в индийском городе Индаур (штат Мадхья-Прадеш в центре страны) попался Санскар Дарьяни, сын известного предпринимателя, владельца заводов, газет, пароходов. Юноша мчался по опустевшему городу на новеньком Porsche без медицинской маски на лице, а это по нынешним карантинным правилам в Индии - серьезное нарушение.

Невзирая на роскошный ослепительно желтый спорткар и высокий статус уважаемого родителя, полисмен заставил Санскара выйти из машины и выполнить серию унизительных приседаний. Ослушаться нарушитель не посмел: очень уж убедительно полицейский помахивал перед его носом бамбуковой палкой.

Позже в соцсетях юноша громко жаловался, что наказан был совершенно зря. Во-первых, как заявил Санскар, катался он не ради развлечения, а развозил пакеты с едой работникам приостановившего работу завода, во-вторых, медицинская маска, за отсутствие которой он и был остановлен, попросту мешала ему вести машину, а в-третьих, полисмен даже не дал ему слова сказать в свою защиту, а сразу заставил приседать!

По правде говоря, у нас есть сомнения, что все эти запоздалые жалобы в Twitter имеют смысл: все сделанные под присмотром полисмена приседания уже сказались на мышцах пресса и ягодиц Санскара, и отменить это воздействие никак нельзя.