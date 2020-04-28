ВОЗ: За сутки в мире зарегистрировано 85,5 тысячи новых случаев заражения

По данным Всемирной организации здравоохранения, за сутки в мире зарегистрировано 85 530 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общее число больных COVID-19 возросло до 2 878 196 человек.

Число жертв коронавируса в мире увеличилось почти на пять тысяч, достигнув 198 668, пишет РИА Новости. ВОЗ отмечает также, что большинство случаев заражения зарегистрированы в Европе - 1 359 380, число смертей в регионе составляет 124 525.

Между тем, по подсчетам американского Университета Джонса Хопкинса, количество инфицированных коронавирусом в мире уже превысило три миллиона человек, а скончались более 207 тысяч или 6,92 процента.