Возвращение легенды. Мотоциклы "Ява" начнут продавать в Европе

Легендарный бренд мотоциклов Jawa из бывшей Чехословакии c 2017 года является индийским - его выкупил и возродил в этой стране местный промышленный гигант Mahindra & Mahindra. В Индии дела у воскресшей "Явы" идут очень хорошо - за короткое время была организована широкая дилерская сеть, а в отдельные месяцы спрос на продукцию превышал предложение. Поэтому Mahindra решила наладить и экспорт этих байков в Европу.

Дочерняя компания Махиндры Classic Legends, которая управляет брендом Jawa, оформила европейский сертификат на мотоцикл Jawa 300, дизайн которого практически повторяет классические чехословацкие "Явы". Чехия станет первой из стран Евросоюза, где предложат модель - ее уже представили местным потребителям.

"Трехсотка" в европейской спецификации практически повторяет вариант для внутреннего индийского рынка, разница заключается в небольших технических адаптациях под требования ЕС и в отсутствии площадки под передний номер (она требуется в Индии, но в Европе - нет). В Чехии байк будет стоить от 149 900 местных крон (445 000 рублей), продажи стартуют в ближайшие недели, пишет Indian Autos Blog .

Jawa 300 оснащена одноцилиндровым двигателем с жидкостным охлаждением объемом 293 см3 собственной разработки Classic Legends. Двигатель выдает 27,4 л.с. мощности и 28 Нм крутящего момента и соответствует экологическим требованиям "Евро-6".

Позднее в Чехии предложат и другие модели Jawa - Perak, Forty Two и Classic.

Напомним, первую Jawa выпустили в 1929 году, это была модель 500 OHV. Основателем марки является чешский инженер и конструктор Франтишек Янечек, который для создания собственного завода купил мотоциклетное направление немецкой автомобилестроительной компании Wanderer. Название марки Jawa образовано из первых букв фамилии и имени основателя.

В 1933 году приглашенный в компанию британский гонщик и инженер Джордж Вильям Пакетт создал легкий и доступный Jawa 175 с двухтактным двигателем Villiers. Далее пошла череда разработок собственных двух- и четырехтактных двигателей 250 и 350 см3, а в 50-е - 500-кубовых моторов и мотоциклов.

Переход Чехословакии в соцлагерь после Второй мировой войны изменил лишь направление экспорта - главным покупателем чешских мотоциклов из 120 импортеров стал Советский Союз, в который было поставлено более миллиона различных моделей. Но рыночная экономика подкосила бизнес, с развалом СССР компании пришлось выживать, пока бренд не перешел под контроль индийцев.