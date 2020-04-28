Вывозной рейс вернет в Москву часть российских школьников из США

Российские школьники войдут в число пассажиров вывозного рейса "Аэрофлота" из США, который состоится 28 апреля. Ситуацию прокомментировал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. В заявлении опубликованном на Facebook он пояснил, что список пассажиров формировали с учетом гуманитарного подхода.

"Этим рейсом смогут воспользоваться пожилые люди, находящиеся на реабилитации после операции, и, разумеется, наши школьники, которые оказались здесь в рамках неких учебных программ", - со ссылкой на заявление посла пишет "Интерфакс".

Главная задача - собрать российских школьников из 15 штатов. Большинству из них предстоит делать несколько пересадок, чтобы добраться до Нью-Йорка. Помощь в этом вопросе дипломатам оказывает общественная организация "Русская молодежь Америки". Ее волонтеры встречают подростков в аэропортах Нью-Йорка и проводят к стойке регистрации. Антонов отметил, что сегодняшним рейсом проблема возвращения российских детей домой "не будет полностью решена".

Как сообщается на сайте нью-йоркского аэропорта имени Джона Кеннеди, вылет из этой воздушной гавани запланирован во вторник на 19:20 по местному времени. Ожидаемое время прилета в Шереметьево в среду - в 11:45 по московском времени. Напомним, российские старшеклассники выезжали в США по линии разных учебных и ознакомительных программ, а теперь из-за пандемии не могут вернуться на родину. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова рассказала о том, как решается ситуация на брифинге, который состоялся 23 апреля.