Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. N 145-ФЗ "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"

Принят Государственной Думой 17 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 17 апреля 2020 года

Внести в статью 16 Федерального закона от 22 ноября 1995 года N 171-ФЗ "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" (в редакции Федерального закона от 7 января 1999 года N 18-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, N 48, ст. 4553; 1999, N 2, ст. 245; 2001, N 53, ст. 5022; 2005, N 30, ст. 3113; 2006, N 1, ст. 20; 2009, N 1, ст. 21; 2011, N 1, ст. 42; N 30, ст. 4566, 4601; 2012, N 53, ст. 7584; 2015, N 1, ст. 43; 2016, N 26, ст. 3871; N 27, ст. 4194; 2017, N 31, ст. 4827; 2018, N 1, ст. 17; N 49, ст. 7520) следующие изменения:

1) в абзаце первом пункта 4 слово "организации" исключить;

2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:

"41. Розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, допускается только в указанных объектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 квадратных метров.

Под площадью зала обслуживания посетителей понимается площадь специально оборудованных помещений объекта общественного питания, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров, определяемая на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.

Субъекты Российской Федерации вправе устанавливать законом субъекта Российской Федерации дополнительные ограничения розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях.

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации предоставляют в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного контроля (надзора) в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, по запросу данного органа сведения об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях (в части увеличения размера площади зала обслуживания посетителей в объектах общественного питания), в том числе о полном запрете на розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним территориях, в форме электронных документов в трехдневный срок со дня получения запроса.";

3) абзац первый пункта 8 после слов "в подпункте 10 пункта 2" дополнить словами ", абзаце первом пункта 41";

4) абзац второй пункта 9 после слов "общественного питания" дополнить словами ", если иное не установлено настоящей статьей".

Президент Российской Федерации В. Путин