Закон о запрете продажи алкоголя в жилых домах вступил в силу

Соответствующие поправки были внесены в закон о госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Ими устанавливаются новые ограничения на розничную продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания. Если помещение общепита расположено в многоквартирном доме или на прилегающей к нему территории, то торговать алкоголем можно, если в кафе есть зал обслуживания посетителей площадью не менее 20 квадратных метров. Под площадью зала понимается площадь специально оборудованных помещений, предназначенных для потребления готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий или покупных товаров.

При этом регионам дано право устанавливать дополнительные ограничения при продаже алкоголя в таких заведениях. Они могут увеличивать размер зала или даже вводить полный запрет на розничную продажу алкоголя в заведениях общепита, находящихся в жилых домах.

Вступивший в силу закон призван обеспечить общественный порядок, а также защитить права граждан на тишину, отдых и правопорядок в местах непосредственного проживания.