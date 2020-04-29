Постановление правительства Алтайского края от 29 апреля 2020 года № 196 "О внесении изменении в постановление Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150"

Правительство Алтайского края постановляет:

Внести в постановление Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150 "Об определении организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые могут осуществлять деятельность в период действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции от 10.04.2020 № 161) изменения, изложив приложение к указанному постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко





Приложение к постановлению Правительства Алтайского края от 29 апреля 2020 года № 196

Перечень видов деятельности, на осуществление которых организации, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в период действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

1. Добыча полезных ископаемых;

2. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи;

3. Производство кокса и нефтепродуктов;

4. Производство асбестовых материалов;

5. Производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий;

6. Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования;

7. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования;

8. Производство мебели;

9. Производство фасовочных и упаковочных материалов, в том числе бумаги и картона, бумажной и картонной тары;

10. Производство полиграфической продукции;

11. Деятельность производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром;

12. Лесоводство и лесозаготовки;

13. Обработка древесины, производство изделий из дерева;

14. Производство, хранение и (или) реализация удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур;

15. Производство и (или) реализация сельскохозяйственной техники и оборудования (в том числе животноводческого), их техническое обслуживание и ремонт;

16. Производство и (или) реализация запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, кабельной продукции, горюче-смазочных материалов;

17. Производство и (или) реализация кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродукции;

18. Осуществление сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья;

19. Производство строительных материалов, железобетонных конструкций;

20. Разработка и добыча песчаных гравийных карьеров, глины и других инертных материалов;

21. Производство и поставка дорожно-строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике;

22. Деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта, автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, включая такси;

23. Ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий;

24. Диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства;

25. Предоставление кредитов организациям, индивидуальным предпринимателям;

26. Научные исследования и разработки;

27. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры;

28. Предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники;

29. Предоставление услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения;

30. Дорожная деятельность;

31. Кадастровая и оценочная деятельность, предоставление услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы;

32. Экспертиза проектной и иной, в том числе судебной, документации;

33. Предоставление справок и иной документации по социальноправовым запросам граждан;

34. Деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;

35. Предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества;

36. Деятельность в сфере информационных технологий, обработки данных и предоставления услуг по размещению информации;

37. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, бытовых изделий и предметов личного пользования, изготовление ключей;

38. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов;

39. Ремонт и монтаж машин и оборудования;

40. Ремонт бытовой техники и электроники;

41. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;

42. Предоставление услуг химчисток, прачечных, кондиционирования воздуха;

43. Предоставление услуг автомобильного сервиса;

44. Предоставление парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах зданий (строений, сооружений) и имеющих отдельный обособленный вход, с одномоментным нахождением в помещении не более двух клиентов, с оказанием услуг каждому в отдельном кабинете;

45. Охранная деятельность;

46. Деятельность судебно-экспертных организаций;

47. Деятельность в области портретных фотографий на документы;

48. Клининговая деятельность, за исключением жилых помещений;

49. Деятельность в сфере адвокатуры, юридические услуги;

50. Образовательная деятельность организаций, не отнесенных к образовательным;

51. Оптовая торговля сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий;

52. Оптовая торговля живыми животными;

53. Торговля твердым топливом, сжиженным газом;

54. Торговля тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты;

55. Торговля товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения;

56. Розничная торговля контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;

57. Розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий (строений, сооружений) и имеющих отдельный обособленный вход, с обеспечением соблюдения расстояния между посетителями не менее 1,5 м и одномоментным нахождением в помещении магазина не более трех посетителей.







