Постановление правительства Алтайского края от 29 апреля 2020 года № 196 "О внесении изменении в постановление Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150"

Правительство Алтайского края постановляет:
Внести в постановление Правительства Алтайского края от 06.04.2020 № 150 "Об определении организаций, в том числе индивидуальных предпринимателей, которые могут осуществлять деятельность в период действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (в редакции от 10.04.2020 № 161) изменения, изложив приложение к указанному постановлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко
Приложение к постановлению Правительства Алтайского края от 29 апреля 2020 года № 196
Перечень видов деятельности, на осуществление которых организации, в том числе индивидуальные предприниматели, имеют право в период действия Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
1. Добыча полезных ископаемых;
2. Производство текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи;
3. Производство кокса и нефтепродуктов;
4. Производство асбестовых материалов;
5. Производство химических веществ и химических продуктов, резиновых и пластмассовых изделий;
6. Металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, электрического оборудования и аппаратуры, машин и оборудования;
7. Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, прочих транспортных средств и оборудования;
8. Производство мебели;
9. Производство фасовочных и упаковочных материалов, в том числе бумаги и картона, бумажной и картонной тары;
10. Производство полиграфической продукции;
11. Деятельность производств, осуществляющих обеспечение электрической энергией, газом и паром;
12. Лесоводство и лесозаготовки;
13. Обработка древесины, производство изделий из дерева;
14. Производство, хранение и (или) реализация удобрений, средств защиты растений, семян, рассады и посадочного материала сельскохозяйственных культур;
15. Производство и (или) реализация сельскохозяйственной техники и оборудования (в том числе животноводческого), их техническое обслуживание и ремонт;
16. Производство и (или) реализация запасных частей для техники, машин и оборудования, ремонтных материалов, кабельной продукции, горюче-смазочных материалов;
17. Производство и (или) реализация кормов, комбикормов и кормовых добавок, ветеринарных лекарственных препаратов, биопродукции;
18. Осуществление сбора, обработки и утилизации отходов, обработки вторичного сырья;
19. Производство строительных материалов, железобетонных конструкций;
20. Разработка и добыча песчаных гравийных карьеров, глины и других инертных материалов;
21. Производство и поставка дорожно-строительных материалов, запасных частей к дорожно-строительной технике;
22. Деятельность сухопутного, водного и воздушного транспорта, автотранспортные услуги по перевозке грузов, пассажирские перевозки, включая такси;
23. Ветеринарное обслуживание, проведение плановых ветеринарных профилактических мероприятий;
24. Диагностические, лабораторные и иные исследования в области растениеводства и животноводства;
25. Предоставление кредитов организациям, индивидуальным предпринимателям;
26. Научные исследования и разработки;
27. Проектирование, строительство, реконструкция и ремонт жилых и нежилых зданий и сооружений, объектов инженерной инфраструктуры;
28. Предоставление услуг аренды дорожно-строительной и иной специализированной техники;
29. Предоставление услуг, связанных с проведением общестроительных, монтажных, электромонтажных и иных работ на объектах, обеспечивающих функционирование систем жизнеобеспечения;
30. Дорожная деятельность;
31. Кадастровая и оценочная деятельность, предоставление услуг по выдаче сертификатов происхождения товаров, заключений об обстоятельствах непреодолимой силы;
32. Экспертиза проектной и иной, в том числе судебной, документации;
33. Предоставление справок и иной документации по социальноправовым запросам граждан;
34. Деятельность организаций инфраструктуры государственной поддержки малого и среднего предпринимательства;
35. Предоставление услуг по продаже и аренде движимого и недвижимого имущества;
36. Деятельность в сфере информационных технологий, обработки данных и предоставления услуг по размещению информации;
37. Ремонт обуви и прочих изделий из кожи, бытовых изделий и предметов личного пользования, изготовление ключей;
38. Пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов;
39. Ремонт и монтаж машин и оборудования;
40. Ремонт бытовой техники и электроники;
41. Монтаж, техническое обслуживание, ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации;
42. Предоставление услуг химчисток, прачечных, кондиционирования воздуха;
43. Предоставление услуг автомобильного сервиса;
44. Предоставление парикмахерских услуг в помещениях, расположенных на первых этажах зданий (строений, сооружений) и имеющих отдельный обособленный вход, с одномоментным нахождением в помещении не более двух клиентов, с оказанием услуг каждому в отдельном кабинете;
45. Охранная деятельность;
46. Деятельность судебно-экспертных организаций;
47. Деятельность в области портретных фотографий на документы;
48. Клининговая деятельность, за исключением жилых помещений;
49. Деятельность в сфере адвокатуры, юридические услуги;
50. Образовательная деятельность организаций, не отнесенных к образовательным;
51. Оптовая торговля сырьем и материалами для обеспечения производственных и строительных предприятий;
52. Оптовая торговля живыми животными;
53. Торговля твердым топливом, сжиженным газом;
54. Торговля тканями и фурнитурой в специализированных магазинах для производства средств индивидуальной защиты;
55. Торговля товарами для предупреждения пожаров и пожаротушения;
56. Розничная торговля контактными линзами, очками, включая сборку и ремонт очков в специализированных магазинах;
57. Розничная торговля непродовольственными товарами в специализированных магазинах, расположенных на первых этажах зданий (строений, сооружений) и имеющих отдельный обособленный вход, с обеспечением соблюдения расстояния между посетителями не менее 1,5 м и одномоментным нахождением в помещении магазина не более трех посетителей.
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией