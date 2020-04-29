Указ главы Республики Бурятия от 29 апреля 2020 года № 87 "О внесении изменений в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" постановляю:

1. Внести следующие изменения в указ Главы Республики Бурятия от 13.03.2020 № 37 "О дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением инфекции, вызванной новым типом коронавируса (COVID-19)" (в редакции указов Главы Республики Бурятия от 27.03.2020 № 50, от 30.03.2020 № 51, от 31.03.2020 № 53, от 05.04.2020 № 55, от 11.04.2020 № 62, от 14.04.2020 № 65, от 17.04.2020 № 73, от 20.04.2020 № 75, от 21.04.2020 № 79, от 24.04.2020 № 82, от 26.04.2020 № 83):

1.1. Преамбулу после слов "от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" дополнить словами ", от 28.04.2020 № 294 "О продлении действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".

1.2. Пункты 1.4 - 1.6 изложить в следующей редакции:

"1.4. Лицам в возрасте старше 65 лет, а также лицам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 1 к настоящему указу, в период с 29 марта по 11 мая 2020 г. включительно соблюдать режим самоизоляции, не покидать места проживания (пребывания), за исключением случая следования на личном легковом автотранспорте или такси к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу. Режим самоизоляции может быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах. Рекомендовать указанным лицам соблюдать режим самоизоляции на весь период режима повышенной готовности.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Республиканского оперативного штаба по решению вопросов, связанных с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия (далее - Штаб).

1.5. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым и маршрутным такси.

Органам государственной власти Республики Бурятия, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

1.6. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия по 11 мая 2020 г. включительно не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следование к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом;

осуществление деятельности, связанной с передвижением по территории Республики Бурятия, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

следование к месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом;

выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

вынос отходов до ближайшего места накопления отходов;

следование от места проживания (пребывания) к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), при условии подачи уведомления, действующего в течение одних суток, на интернет-портале "Работающая Бурятия" по форме согласно приложению № 4 к настоящему указу;

следование к близким родственникам из числа лиц, указанных в пункте 1.4 настоящего указа, в случае доставки им на дом продуктов питания (лекарственных препаратов), ухода на дому за лежачими, тяжелобольными близкими родственниками, смерти (гибели) близких людей и иных случаях крайней необходимости.

Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, иметь при себе и предъявлять по требованию уполномоченных должностных лиц документ, удостоверяющий личность, а также:

при следовании к месту (от места) осуществления трудовой деятельности (не приостановленной в соответствии с настоящим указом) - подтверждающий документ, выдаваемый работодателем;

при следовании к загородным жилым строениям, дачным (жилым), садовым домам, к земельным участкам, предоставленным в целях ведения садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства (и обратно), - документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание для владения указанными объектами недвижимости.".

1.3. Пункт 1.8 изложить в следующей редакции:

"1.8. Лицам, находящимся на территории Республики Бурятия, использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (медицинские маски, респираторы):

при проезде во всех видах транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения, в том числе такси, а также на станциях и остановках всех видов транспорта общего пользования городского, пригородного и местного сообщения;

при посещении зданий (строений, сооружений), помещений, используемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, деятельность которых не приостановлена;

при посещении государственных органов, органов местного самоуправления и подведомственных им учреждений;

при посещении зданий (строений, сооружений) автовокзалов, железнодорожных вокзалов, аэропортов;

при посещении иных общественных мест.".

1.4. Пункт 7 изложить в следующей редакции:

"7. Приостановить с 29 марта по 11 мая 2020 г. включительно:".

1.5. Пункт 7.2 изложить в следующей редакции:

"7.2. Работу объектов розничной торговли, торговых центров, торговых комплексов, торгово-развлекательных центров, за исключением аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), специализированных объектов розничной торговли, реализующих зоотовары, объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров, а также специализированных объектов розничной торговли в части реализации непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении № 2 к настоящему указу, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.

Допускается продажа продовольственных и непродовольственных товаров дистанционным способом, посредством доставки товара по адресу места жительства клиента и (или) места проведения работ (без организации пунктов выдачи товара). Прием заявок осуществлять удаленно, посредством телефонной связи и в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Исключение составляют товары, свободная реализация которых запрещена или ограничена законодательством Российской Федерации.".

1.6. Пункт 7.6 изложить в следующей редакции:

"7.6. Приостановить с 29 марта по 11 мая 2020 г. включительно деятельность находящихся на территории Республики Бурятия организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, а также индивидуальных предпринимателей, за исключением:

а) непрерывно действующих организаций, организаций, имеющих оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;

б) медицинских и аптечных организаций;

в) организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия населения;

г) организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;

д) организаций, осуществляющих финансовые услуги в части неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и платежам);

е) организаций, обеспечивающих население продуктами питания и непродовольственными товарами первой необходимости, указанных в приложении № 2 к настоящему указу;

ж) иных организаций на основании распоряжения Правительства Республики Бурятия от 05.04.2020 № 166-р, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции в Республике Бурятия.

Допускается деятельность по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг, которая возможна бесконтактным способом по месту проживания.

Правительство Республики Бурятия вправе определять отдельные территории муниципальных образований, на которых устанавливаются особенности осуществления деятельности организаций и индивидуальных предпринимателей исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения коронавирусной инфекции.".

1.7. Пункты 8 - 9 изложить в следующей редакции:

"8. Приостановить по 11 мая 2020 г. включительно посещение обучающимися образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительное образование, осуществляющих спортивную подготовку, а также профессиональных образовательных организаций, реализующих основные программы профессионального обучения, программы среднего профессионального образования, с обеспечением реализации образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в порядке, определяемом администрацией образовательной организации, за исключением случаев, указанных в абзацах втором, третьем настоящего пункта.

Рекомендовать дошкольным образовательным организациям в период по 11 мая 2020 г. включительно обеспечить исключительно работу дежурных групп с численностью не более 15 воспитанников для родителей, работающих в организациях, осуществляющих деятельность в сферах, в отношении которых решениями Президента Российской Федерации, настоящим указом, а также распоряжением Правительства Республики Бурятия, принимаемым в соответствии с пунктом 7.6 настоящего указа, не была приостановлена. Установить, что в муниципальных образованиях в Республике Бурятия (за исключением городского округа "Город Улан-Удэ"), в которых не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции и (или) отсутствует техническая возможность применения дистанционных образовательных технологий, для учащихся 9, 11 классов допускается посещение общеобразовательных организаций по предметам ОГЭ и ЕГЭ, с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований, профилактических и дезинфекционных мероприятий, при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей, и в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Республики Бурятия, который подлежит согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Республике Бурятия.

Рекомендовать образовательным организациям высшего образования обеспечить перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

9. Приостановить по 11 мая 2020 г. включительно предоставление государственных и иных услуг в помещениях исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и государственных учреждений Республики Бурятия (в том числе многофункциональных центров предоставления государственных услуг на территории Республики Бурятия), за исключением очного приема граждан по предварительной записи и только в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.".

1.8. Пункт 10.10 изложить в следующей редакции:

"10.10. Обеспечить изоляцию работников, проживающих на территории Республики Бурятия и прибывших на территорию Республики Бурятия, на срок 14 дней со дня прибытия.".

1.9. Пункт 10.12.6 изложить в следующей редакции:

"10.12.6. Работодателям в период с 30 марта по 11 мая 2020 г. включительно руководствоваться положениями пункта 7.6 настоящего указа в отношении применения (распространения) на работников режима нерабочих дней и распоряжением Правительства Республики Бурятия от 05.04.2020 № 166-р.".

1.10. Пункт 14.7 признать утратившим силу.

1.11. Пункт 17.1 изложить в следующей редакции:

"17.1. Республиканскому агентству занятости населения (Башкирцев А.Ю.) обеспечить с 6 апреля по 11 мая 2020 г включительно:".

1.12. Пункт 19.2 изложить в следующей редакции:

"19.2. С 30 марта по 11 мая 2020 г. включительно бронирование мест, прием и размещение граждан в гостиницах, гостевых домах, хостелах и иных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

В отношении лиц, уже проживающих в указанных средствах размещения, обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления, организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

Прием и размещение лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, осуществлять только при наличии подтверждающих документов о направлении в служебную командировку (служебную поездку).".

1.13. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:

"25.4. Управлению записи актов гражданского состояния Республики Бурятия по 11 мая 2020 г. включительно осуществлять государственную регистрацию рождения, смерти и заключения брака в присутствии вступающих в брак лиц, без участия приглашенных, а также осуществлять государственную регистрацию актов гражданского состояния в случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения.".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Бурятия А.Цыденов







