Четвертый тест футболиста Дибалы на коронавирус оказался положительным

Аргентинский нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала сдал четвертый положительный тест на COVID-19.

В конце марта аргентинец заявил, что полностью вылечился от коронавируса, однако в начале апреля его девушка Ориана Сабатини рассказала, что у нее и футболиста опять положительные результаты. Как сообщает Football Italia, четвертый тест снова показал, что футболист все еще не победил вирус.

Как сообщает источник издания, теперь Дибале предстоит пройти более интенсивное лечение, поскольку уже в мае "Ювентус" намерен начать тренировки перед возобновлением сезона. Аргентинцу предстоит сдать анализ на наличие антител в крови.

В случае их выявления медики будут готовы назначить дальнейшее лечение, после которого игрок снова сдаст тест на наличие заболевания.

Ранее коронавирус бы обнаружен у двоих футболистов "Ювентуса" - защитника Даниэле Ругани и полузащитника Блеза Матюиди.