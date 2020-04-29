В Испании представили четыре этапа выхода страны из карантина

Власти Испании разработали план вывода страны из карантина. Первый этап, предварительный, почему-то идущий под №0, начинается в следующий понедельник, 4 мая. В этот день вновь откроются заведения индивидуального обслуживания клиентов, работающие по предварительной записи. Речь идет о ресторанах, работающих на вынос, парикмахерских, терапевтических кабинетах, оптиках. Также возобновятся тренировки профессиональных спортсменов. Спортсмены-любители получат возможность вернуться к своим занятиям даже чуть раньше - со 2 мая им будет позволено совершать пробежки на улице, правда, в одиночестве.

Ко второму этапу (фаза 1) Испания должна перейти 11 мая. В следующие две недели будет разрешено возобновление определенных видов деятельности, открытие небольших магазинов, гостиниц (правда, места общего пользования пока останутся закрытыми). Для лиц старше 65 лет, которые считаются наиболее уязвимыми перед коронавирусом, будет установлено время, когда они смогут ходить за продуктами. Рыбаки смогут, наконец, выйти в море, а фермеры отправиться в поля. Прихожанам разрешат посещение церквей, но священников обяжут следить, чтобы храмы наполнялись не более чем на 30 процентов.

Кстати, некоторые Канарские и Балеарские острова минуют предварительный этап и сразу, уже 4 мая, перейдут к фазе 1. Это касается островов Гомера, Ла Грасиоса, Эль Йерро и Форментера.

"Промежуточный этап", он же фаза 2, если не будет никаких неожиданностей, должен начаться 25 мая. В этот период предполагается возобновление работы ресторанов, которые будут обязаны расставить подальше столы, чтобы обеспечить социальную дистанцию между клиентами. Откроются учебные заведения для детей до 6 лет, оба родителя которых выйдут на работу. Испанцам разрешат охотиться и заниматься спортивной рыбалкой. Кинотеатры, театры и другие залы, продающие билеты на конкретные места, смогут принимать зрителей, но не более трети максимальной вместимости. Аналогичные условия выставлены для выставочных залов, музеев. Различные шоу будет разрешено проводить в помещения для групп не более 50 человек, а на улице для 400, при условии, что они будут сидеть на месте. Также больше людей смогут попасть единовременно в церкви (до 50 процентов вместимости).

На четвертом этапе (фаза 3) будут сняты ограничения на передвижение по городу, однако при выходе на улицу все еще будет необходимо носить маски (это условие является обязательным на всех этапах), особенно при пользовании общественным транспортом, сохранится и требование держать дистанцию в два метра. По окончании очередных двух недель, то есть с 22 июня, испанцы получат возможность вновь свободно ездить по стране.

Как отметил премьер-министр пиренейского королевства Педро Санчес, каждые две недели (по окончании каждой фазы) центральное правительство будет подводить итоги и принимать решение о переходе тот или иной провинции (в Испании их 50) к следующему этапу. Оно будет зависеть, в первую очередь, от количества людей в больницах, числа свободных аппаратов ИВЛ, запасов защитных материалов и лекарств. Во-вторых, от количества новых случаев инфицирования коронавирусом, количества смертей как в больницах, так и домах престарелых, числа заразившихся COVID-19 медиков. В-третьих, от предпринятых мер по защите населения, дезинфекции публичных мест. Совокупность этих факторов, по словам Санчеса, должна показать, движется ли провинция к "нормальности".

Как обратила внимание El Mundo, в представленном плане ничего не сказано о возможности посещения пожилых родственников. Кабмин намерен регулировать эти контакты при помощи отдельного указа, который еще находится на стадии разработки. Также под вопросом остается общение с друзьями, правительство еще не установило критерии, сколько человек смогут собираться вместе и на каких условиях. Что касается поездок за границу, тут власти Испании ждут решения правительств других стран, когда те будут готовы принять туристов.