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Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов

Новости
    29.04.2020, 19:17
Текст:   Олег Усков
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости

Российский музыкант, лидер группы The Matrixx и один из бывших фронтменов "Агаты Кристи" Глеб Самойлов госпитализирован из-за острого приступа панкреатита.

В связи с чем анонсированное на сегодня онлайн-выступление The Matrixx не состоится. И переносится на 10 мая.

"Глеба экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", - приводится в Instagram комментарий от менеджмента проекта.

Уверяющий, что "группа обязательно отыграет запланированный концерт, поэтому все купленные лоты действительны".

Ранее Вадим и Глеб Самойловы изложили свое видение причин распада АК.

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