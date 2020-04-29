Экстренно госпитализирован экс-вокалист "Агаты Кристи" Глеб Самойлов

Российский музыкант, лидер группы The Matrixx и один из бывших фронтменов "Агаты Кристи" Глеб Самойлов госпитализирован из-за острого приступа панкреатита.

В связи с чем анонсированное на сегодня онлайн-выступление The Matrixx не состоится. И переносится на 10 мая.

"Глеба экстренно госпитализировали с острым приступом панкреатита. Сейчас состояние артиста стабильное, он находится под наблюдением врачей", - приводится в Instagram комментарий от менеджмента проекта.

Уверяющий, что "группа обязательно отыграет запланированный концерт, поэтому все купленные лоты действительны".

Ранее Вадим и Глеб Самойловы изложили свое видение причин распада АК.