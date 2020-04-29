Фестиваль авторского кино в Локарно отменен

В своем заявлении руководители фестиваля заявили, что они не будут заменять реальное мероприятие онлайн-фестивалем, а вместо этого будут осуществлять ряд инициатив, направленных на поддержку независимого авторского кино и кинотеатров. Таким образом, в этом году Локарно будет раздавать специальные награды Leopard Awards, международным и отечественным кинопроизводителям, проекты которых были приостановлены из-за пандемии. Уточнений, каким именно - пока нет. Это зависит от партнеров - таково пока пояснение фестиваля.
"Локарно - это последнее домино, которое упало в фестивальном календаре", - отмечает популярный индустриальный портал Deadline. Он же напоминает, что фестиваль в Карловых Варах также отменили буквально на днях, как и писала "РГ".
Президент кинофестиваля в Локарно Марко Солари сказал так: "Сегодняшнее решение Федерального совета не застало нас врасплох. В течение последних нескольких недель руководство фестиваля и наши сотрудники и партнеры тесно сотрудничали с Исполнительным советом в разработке целого ряда планов действий на случай непредвиденных обстоятельств..."
"На своем последнем заседании Совет фестиваля, приняв во внимание постоянные риски для здоровья, даже для собраний менее 1000 человек, и отметив невозможность сохранения духа Локарно с помощью решений, которые на первый взгляд могут показаться привлекательными альтернативами, единогласно решил отказаться от физического мероприятия", - добавил Солари.
Художественный руководитель Лили Хинстин отметила, что "прежде всего, наш фестиваль создан, чтобы помочь фильмам, и организация цифровых премьер онлайн в августе не кажется нам лучшим способом сделать это. Наша роль заключается в том, чтобы служить связующим звеном между фильмами, индустрией и аудиторией, и поэтому мы рассматривали альтернативные способы выполнения этой миссии, оценивая, где наше вмешательство может быть наиболее полезным в данный момент. Мы работаем над созданием целостного проекта, в соответствии с историей фестиваля, с солидарностью в качестве лейтмотива, который будет полезен как для нашей публики, так и для кинематографистов, находящихся в трудном положении".