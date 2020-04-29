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29.04.2020 19:07
Рубрика: Культура

Фестиваль авторского кино в Локарно отменен

Текст: Сусанна Альперина
Еще один важный кинофестиваль объявил о том, что, к сожалению, не состоится в этом году. Это престижный киносмотр класса А в Локарно, на котором вручают "Золотых леопардов" самым необычным и талантливым авторским фильмам планеты. Решение отменить фестиваль было принято после того, как правительство Швейцарии приняло решение продлить свой запрет на мероприятия, превышающие 1000 человек, до конца августа. Сам кинофестиваль должен был проходить с 5 по 15 августа.

В своем заявлении руководители фестиваля заявили, что они не будут заменять реальное мероприятие онлайн-фестивалем, а вместо этого будут осуществлять ряд инициатив, направленных на поддержку независимого авторского кино и кинотеатров. Таким образом, в этом году Локарно будет раздавать специальные награды Leopard Awards, международным и отечественным кинопроизводителям, проекты которых были приостановлены из-за пандемии. Уточнений, каким именно - пока нет. Это зависит от партнеров - таково пока пояснение фестиваля.

Фото: youtube.com
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"Локарно - это последнее домино, которое упало в фестивальном календаре", - отмечает популярный индустриальный портал Deadline. Он же напоминает, что фестиваль в Карловых Варах также отменили буквально на днях, как и писала "РГ".

Президент кинофестиваля в Локарно Марко Солари сказал так: "Сегодняшнее решение Федерального совета не застало нас врасплох. В течение последних нескольких недель руководство фестиваля и наши сотрудники и партнеры тесно сотрудничали с Исполнительным советом в разработке целого ряда планов действий на случай непредвиденных обстоятельств..."

"На своем последнем заседании Совет фестиваля, приняв во внимание постоянные риски для здоровья, даже для собраний менее 1000 человек, и отметив невозможность сохранения духа Локарно с помощью решений, которые на первый взгляд могут показаться привлекательными альтернативами, единогласно решил отказаться от физического мероприятия", - добавил Солари.

Фото: eurasia.film
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Художественный руководитель Лили Хинстин отметила, что "прежде всего, наш фестиваль создан, чтобы помочь фильмам, и организация цифровых премьер онлайн в августе не кажется нам лучшим способом сделать это. Наша роль заключается в том, чтобы служить связующим звеном между фильмами, индустрией и аудиторией, и поэтому мы рассматривали альтернативные способы выполнения этой миссии, оценивая, где наше вмешательство может быть наиболее полезным в данный момент. Мы работаем над созданием целостного проекта, в соответствии с историей фестиваля, с солидарностью в качестве лейтмотива, который будет полезен как для нашей публики, так и для кинематографистов, находящихся в трудном положении".

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