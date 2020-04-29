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29.04.2020 12:45
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

ФСБ выявила подпольных оружейников в 22 регионах России

Текст: Иван Егоров
ФСБ провела совместно с МВД масштабную спецоперацию против подпольных оружейников по всей стране.

Граждан, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов и их продаже, задержали в Москве и Московской области, Крыму, Коми и Мордовии, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском крае, Астраханской, Иркутской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Нижегородской, Омской, Ростовской, Смоленской, Томской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областях. На кадрах оперативного видео показано задержание подпольных торговцев стволами: спецназ врывается в квартиры и командует "лечь на землю". Далее идут кадры обысков, во время которых у задержанных изымают пистолеты, автоматы, винтовки и большое количество патронов.

Фото: Reuters
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Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, в результате проведенных скоординированных мероприятий была пресечена деятельность 7 мастерских по модернизации оружия и изготовлению взрывчатых веществ, из незаконного оборота изъят целый арсенал боевого огнестрельного оружия - 95 стволов. В том числе автоматы - "АК-74", "АКМС", "АКС-74У", пистолеты-пулеметы - "ППС", "ППШ", "Кедр", "VZ-67". А еще винтовки, карабины и ружья - "Мосина", "Mauser", "СКС", "ТОЗ", "Сайга", "Вепрь". Пистолеты и револьверы - "ПЯ", "ПСМ", "ПМ", "ТТ", "Walther", "Наган". А также 17 килограмм взрывчатых веществ - пороха и тротила, 550 взрывателей различных модификаций, свыше 5000 патронов и около 5000 комплектующих (пули, гильзы, капсюля) для их изготовления и 167 артиллерийских боеприпасов. Кроме того у подпольных оружейников было изъято более 130 основных частей оружия - стволы, барабаны, УСМ, 16 приспособлений для бесшумной стрельбы.

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