Генконсульство РФ: Более 300 россиян вернутся из США вывозным рейсом

Ожидается, что около 320 граждан России вернутся на родину рейсом, который должен вылететь во вторник из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщил официальный представитель генерального консульства России Алексей Топольский.

По его словам, в числе пассажиров "пожилые люди, больные люди, школьники". Дипломаты находятся в аэропорту имени Джона Кеннеди и контролируют ситуацию. "Мы здесь будем до завершения регистрация", - цитирует ТАСС Топольского. Представители генконсульства раздали россиянам, в первую очередь детям и пожилым людям, защитные маски.

Вылет рейса намечен на вторник в 19:20 по местному времени (29 апреля в 02:20 мск). Ожидается, что в Шереметьево самолет прибудет в среду, в 11:45 мск.

Ранее сообщалось, что этим вывозным рейсом в Россию вернутся и школьники, которые оказались в США в рамках различных учебных программ. Многим ребятам пришлось добираться в аэропорт Нью-Йорка из 15 штатов. Однако, по словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, сегодняшним рейсом проблема возвращения российских детей домой "не будет полностью решена".