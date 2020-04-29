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Рубрика: Власть

Генконсульство РФ: Более 300 россиян вернутся из США вывозным рейсом

Фото: AFP/Kena Betancur Фото: AFP/Kena Betancur
Фото: AFP/Kena Betancur

Ожидается, что около 320 граждан России вернутся на родину рейсом, который должен вылететь во вторник из Нью-Йорка в Москву. Об этом сообщил официальный представитель генерального консульства России Алексей Топольский.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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По его словам, в числе пассажиров "пожилые люди, больные люди, школьники". Дипломаты находятся в аэропорту имени Джона Кеннеди и контролируют ситуацию. "Мы здесь будем до завершения регистрация", - цитирует ТАСС Топольского. Представители генконсульства раздали россиянам, в первую очередь детям и пожилым людям, защитные маски.

Вылет рейса намечен на вторник в 19:20 по местному времени (29 апреля в 02:20 мск). Ожидается, что в Шереметьево самолет прибудет в среду, в 11:45 мск.

Ранее сообщалось, что этим вывозным рейсом в Россию вернутся и школьники, которые оказались в США в рамках различных учебных программ. Многим ребятам пришлось добираться в аэропорт Нью-Йорка из 15 штатов. Однако, по словам посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова, сегодняшним рейсом проблема возвращения российских детей домой "не будет полностью решена".

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