Google Meet стал бесплатным для всех пользователей

Сервис для видеоконференций Google Meet стал бесплатным с сегодняшнего дня. Об этом сообщается в релизе, который поступил в редакцию "РГ".

Всем пользователям теперь доступны следующие функции:

•Видеоконференции длительностью до 60 минут (до 30 сентября действуют условия без ограничения по времени)

•До 100 участников конференции одновременно

•Демонстрация экрана

•Редактирование в режиме реального времени

•Конфигурация окон на экране в зависимости от ваших предпочтений, в том числе и режим "Мозаика"

"Мы принимаем серьезные меры, чтобы Google Meet оставался безопасным сервисом. Например, мы не разрешаем анонимным пользователям без учетной записи Google присоединяться к собраниям, а также защищаем шифрованием видеоконференции в Google Meet и их записи на Google Диске. Данные пользователей Google Meet не используются для рекламы и не передаются третьим сторонам", - отметили в компании.

Бесплатная версия Google Meet станет доступна для всех пользователей в течение нескольких недель. Узнать, когда сервис станет доступен для конкретного Google аккаунта, можно подписавшись на уведомления. В дальнейшем подключиться к сервису можно будет как в десктоп-версии meet.google.com, так и в мобильных приложениях на iOS и Android. Также пользователи смогут заранее планировать видеоконференции и приглашать других участников с помощью сервиса Google Календарь.