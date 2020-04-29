Указ губернатора Ивановской области от 27 апреля 2020 года № 56-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указом Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Ивановской области постановляю:

Внести в указ Губернатора Ивановской области от 17.03.2020 № 23-уг "О введении на территории Ивановской области режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:

"следование к месту (от места) расположения организации, деятельность которой не приостановлена в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, с целью получения услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом.".

2. Дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:

"10.1. Запретить с 27.04.2020 организацию межрегиональных перевозок пассажиров с начальным или конечным остановочным пунктом на территории Ивановской области, отправление или прибытие в которые осуществляется одним и тем же транспортным средством, используемым для перевозок пассажиров и багажа по заказу, более трех раз в месяц.".

3. Подпункт 11.5 изложить в следующей редакции:

"11.5. Работу салонов красоты, косметических салонов, спа-салонов, массажных салонов, соляриев и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, за исключением оказания парикмахерских услуг, услуг по маникюру и педикюру.".

Губернатор Ивановской области С.С.Воскресенский







