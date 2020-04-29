Как казаки пытались спасти британского генерала Таунсенда в Ираке

29 апреля 1916 года стало "черным днем" дня британской армии. В иракском городе Эль-Кут генерал-майор Чарльз Таунсенд сдался турецким войскам Халиль-паши. Вместе с ним в плен попали 13 тысяч солдат. Хотя на выручку англичанам из Персии уже пробивался русский корпус генерала Николая Баратова.

Перед началом похода генерал Баратов отправил на разведку сотню 1-го Уманского полка Кубанского казачьего войска. Есаулу Василию Гамалию предписывалось войти в связь с действующей в Месопотамии британской армией, чтобы нанести скоординированный удар и спасти окруженного в Эль-Куте британского генерала.

На экспедицию Гамалий получил 50 тысяч рублей золотом. Монеты по 5 и 10 рублей предназначались для подкупа местных ханов и закупки провианта. 27 апреля сотня выступила в поход.

В начале проводник из племени лур завел казаков в непроходимые горы и попытался сбежать. Как вспоминал переводчик, сотник Персидской казачьей бригады Ахмет-хан, после допроса он признался, что ему поручено вести отряд так, чтобы "русские сюда больше не шли". Проводника не расстреляли, а дали золота и пообещали заплатить еще. Однако местное население было враждебно к русским кавалеристам. В одной деревне луры отказались снабдить казаков едой и сеном для лошадей.

"Я должен выполнить волю начальника, пославшего меня соединиться с англичанами, и если прикажут не продавать мне фураж, то я, во исполнение приказания, оставлю лошадей в селении, а с казаками пойду пешком", - сказал Василий Гамалий.

Пройдя за десять дней около 1000 километров по тылам турецкой армии, сотня потеряла убитыми лишь восемь человек. Ночью шестого мая отряд скрытно подошел к британскому лагерю. Распрощавшись с англичанами, Василий Гамалий провел разведку окрестностей Зорбатии и 1 июня с триумфом вернулся в расположение русских войск.

Все участники похода были награждены георгиевскими крестами и именным оружием. А корпус Баратова дошел до города Ханекин в 150 километров от Багдада, где получил известие о капитуляции британцев. Именно там в боях отличился будущий советский маршал Семен Буденный. Есаул Василий Гамалий дослужился до полковника и после Гражданской войны эмигрировал в США, где умер в 1956 году. Злосчастный генерал Таунсенд после освобождения из плена вышел в отставку и в 1924 году умер, не выдержав травли за поражение при Ктесифоне и капитуляции при Эль-Куте.