Как помочь детям пережить самоизоляцию. Часть вторая

Самоизоляция - удивительная возможность общаться с ребенком круглые сутки вот уже месяц. Но, как ни странно, именно это оказывается для многих тяжелым испытанием. Запертые в квартире, дети начинают капризничать, не выполняют родительских указаний, требуют того, что сейчас невозможно. Как справиться с этими обстоятельствами? Как увлечь и развлечь ребенка, какие занятия будут ему интересны?

С этими вопросами читателям "РГ" поможет разобраться дипломированный педагог Александра Подольская, по совместительству - мама двоих сыновей, 8 и 5 лет. Александра закончила Московский педагогический государственный университет, но в настоящее время занимается воспитанием мальчиков, а старший сын, к тому же, получает образование по семейной форме обучения.

Александра, вчера вы сказали, что не против компьютерных игр. Можете уточнить, каких именно?

Александра Подольская: Компьютерные игры - это то, что дети чаще всего выбирают вместе с папой. Это их "мужской мир", в который я не вмешиваюсь. Я сказала сыновьям, что в своем детстве настолько переиграла в приставку, что сейчас мне просто неинтересны "ходилки-стрелялки", и меня могут увлечь разве что логические игры. И они с удовольствием делятся со мной, если находят новые интересные игры с цифрами, кубиками.

По выходным папа и сыновья объединяют телефоны с помощью сети и играют в одну игру втроем, например, сейчас они увлеклись BrawlStars. Это прекрасный способ и общения, и выплеска накопившейся мужской агрессии, и радость совместных побед, работа в команде. Я думаю, следующим уровнем после популярных игр типа "Майнкрафт" может стать освоение компьютерных программ, связанных с проектированием. В игру можно превратить многое - освоение метода печати вслепую, изучение иностранного языка, элементарной математики. Виртуальный мир активно вплетается сегодня в реальную жизнь, и я не против того, чтобы дети знакомились с ним, если считают его интересным. Но, конечно, я встречалась с разными мнениями на этот счет, и они тоже имеют право на существование.

Многие сейчас говорят, что дети тяжело переносят вынужденное пребывание в стенах квартиры - капризничают, плачут, просятся на прогулку. Как поступить?

Александра Подольская: Обычно детей легко уговорить, предложив им что-то взамен, какую-то интересную активность. Есть такое психологическое упражнение - спросить себя: "Когда ты хочешь это, чего ты хочешь на самом деле?" Когда ваш ребенок так сильно просится на улицу, чего именно он желает? Ведь весело играть можно и дома, а если не хватает свежего воздуха, то можно тепло одеться или накрыться одеялом и, проветривая комнату, дышать свежим воздухом. Может быть, ребенку не хватает чего-то совсем другого? Например, вашего внимания, времени?

Но вот дети 5-7 лет "бесятся" от перевозбуждения - что делать родителям?

Александра Подольская: Первое - важно понять, что детям справляться с собственными состояниями и эмоциями сложнее, чем взрослым. Когда я вижу, что дети перевозбуждены, то застилаю пол мягкими матрасами и перевожу их беспорядочную активность в упорядоченную. Например, даю им спортивные упражнения, показываю какие-то новые игры или включаю музыку и даю возможность попрыгать и потанцевать. Достаточно бывает получаса. А если это происходит, когда папе надо поговорить по телефону или в другой неудобной ситуации, на этот случай для маленьких детей есть конструкторы, кинетический песок, разнообразные настольные игры, которые можно распечатать или нарисовать самим. С детьми школьного возраста уже можно договориться, когда что можно и нельзя.

Но, возможно, вопрос с чрезмерной активностью детей - это вопрос самому себе: почему меня нервирует то, что дети "бесятся"? Возможно, моя собственная нервная система перенапряжена? Что тут можно сделать? Иногда можно оставить детей под присмотром второго родителя, закрыться и принять ванну или пройтись до продуктового магазина. Можно просто сказать: "Дети, я сегодня раздражаюсь по любому поводу, не могли бы вы именно сегодня играть поспокойнее, иначе я вас съем". Шутка также снимает напряжение.

А как поступать, когда дети совсем перестают слушаться? Отвлечь или наказать?

Александра Подольская: Этот вопрос тоже никак не связан с карантином. Совсем маленькие дети работают только с положительными эмоциями, интересом и игрой. Потрудитесь их и создать своему чаду. Ведь воспитание - это и о том, чтобы дарить и отдавать. Детское послушание - это искренний ответ нам на то, можем ли и мы слушаться их тоже? Осознаем ли и удовлетворяем ли их потребности - в соответствии с возрастом, полом и индивидуальными особенностями? В послушании важна и взаимность: "Тебе нравится, когда я слушаюсь тебя, нравится получать то, что ты хочешь? Тогда и ты слушайся меня, ведь у мамы и папы тоже есть свои пожелания".

Есть такое расхожее мнение, что мальчиков надо баловать. Вы его разделяете?

Александра Подольская: Не столько баловать, сколько дарить им любовь: с одной стороны, помогать исполнять их желания, но с другой - без давления вести за собой. И это одинаково нужно и девочкам, и мальчикам. Получать это в семье, на мой взгляд, - значит очеловечивать то, что дано природой. Думая об этом, я каждый раз нахожу новые аргументы, почему лучше слушаться именно любящих родителей. Недавно прочитала детям про "Вождя краснокожих". История про неуправляемого мальчика, возвращения которого в дом не хотела даже его семья. История веселая и грустная одновременно. Она заставляет детей задавать вопрос: "Мама, а разве так бывает?" Обсуждение таких книг или телепередач бывает полезным для предотвращения самых разных ситуаций - профилактика лучше коррекции.

Ребенок перестал спать. Что делать, можно ли дать успокоительное без совета с врачом?

Александра Подольская: Думаю, что лекарство может рекомендовать только врач. Я лично не сталкивалась с такой проблемой, но когда вижу, что дети не хотят спать, то предлагаю им либо почитать на ночь, либо, если я сама устала, послушать аудиосказку. Сейчас мы осваиваем большую книгу про приключения Винни-Пуха: в ней много независимых глав, и дети ждут продолжения историй, с удовольствием укладываясь в постель. Перед сном расслабиться также помогает душ. Если не спит младший, он обычно сам просит себя обнять, мы минут 10 еще говорим о том, что его тревожит или интересует, и он засыпает. Главное, чтобы рядом с ним не заснула я, потому что у меня вечером чаще всего еще есть дела, которые приятно делать в тишине.

Что делать, если дети конфликтуют, ссорятся?

Александра Подольская: Наверное, если это происходит часто, нужно сесть и обсудить, что делать, чтобы свести ссоры к минимуму. В простых случаях можно отвести их друг от друга в разные концы "ринга", чтобы остыли. Если у нас что-то подобное случается, я повторяю достаточно громко: "Учиться договариваться. Учиться договариваться - словами". В сложных ситуациях я готова помогать. Объясняю, что в любой ситуации участвуют двое, а значит, одного виноватого никогда не бывает. Каждому из участников ссоры надо показать, в чем была ошибка одного из них, и в чем - другого. И самое главное - помнить, что мы друг друга любим. Но, по моему опыту, частые ссоры между детьми - это какой-то небольшой период при прохождении кризисного возраста. Родителям в такие периоды нужно быть терпеливее и помогать детям, может быть, вспоминая самих себя.

А что вы делаете, если у вас срочная работа (например, на удаленке), а дети требуют внимания именно сейчас?

Александра Подольская: Мне кажется, если есть необходимость работать, то нужно, чтобы на время отсутствия мамы рядом с ребенком был компетентный и любящий взрослый: бабушка-доброволец, квалифицированная няня, освободившийся от дел папа. Если же и такой возможности нет, но есть желание мамы или экономическая необходимость работать, то обязательно что-то придумается, решение найдется.

Можно ли в период самоизоляции привлекать детей к полезному для семьи труду? Какому именно?

Александра Подольская: Думаю, да - в том объеме, в котором это принято в семье. Но так, чтобы не нарушать рекомендованный для их возраста режим. Я не сторонница того, чтобы загружать детей неинтересными им делами. Прошу сделать что-то обычное: убрать за собой, помочь накрыть на стол и т.д. Учебная программа у них достаточно сложная и объемная, я стараюсь, чтобы они были сконцентрированы на выполнении задач, которых требует возраст. Впереди много всего интересного, не надо торопиться взрослеть слишком быстро. Надо получать удовольствие от того, что дает именно твой возраст и твое окружение.